Sote käynnistää terveysrahojen uusjaon

Sote-uudistuksessa eletään ratkaisevia aikoja.

Perustuslakivaliokunnan odotetaan tällä viikolla antavan lausuntonsa valinnanvapaudesta. Mikäli valiokunta edelleen löytää lakiesityksestä huomautettavaa, siirtyy tai vesittyy koko uudistus.

Uudistuksen kangertelusta huolimatta yksityisellä sektorilla ajetaan vauhdilla uusiin asemiin.

Terveydenhuoltoalalla on parin vuoden ajan toteutettu lukuisia yrityskauppoja. Ostajina ovat olleet alan suuret toimijat Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna.

Ostokset ovat keskittyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Esimerkiksi tamperelainen Pihlajalinna on tänä keväänä ostanut esimerkiksi Doctagonin. Koko kauppahinta, noin 30 miljoonaa euroa, maksetaan Pihlajalinnan osakkeina.

Viime viikkoina peli on koventunut. Ensin Terveystalo ilmoitti ostavansa ruotsalaisen Attendon Suomen terveystoimen 233 miljoonalla. Heti perään Mehiläisessä kerrottiin tapahtuvan omistajamuutos, kun pääomasijoittaja vaihtuu ja samalla suomalaisten sijoittajien suhteellinen osuus kasvaa. Järjestelyn hinnan on arvioitu olevan 1,8 miljardia euroa.

Suurkaupat menevät luonnollisesti kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen tarkasteluun. Viranomainen joutuu arvioimaan, onko etenkin Attendo-kaupalla haitallisia kilpailuvaikutuksia. Luultavaa on, että lopputulemana on näkemys, että terveydenhuoltoalalla on kaupan jälkeenkin riittävän paljon yrityksiä takaamaan valinnanvaihtoehtoja asiakkaille.

Kymmenien ja satojen miljoonien eurojen yrityskauppoja ei tehtäisi, mikäli ostajat eivät näkisi sote-uudistuksen tuovan riittävästi liiketoimintamahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön aineisto valaisee yksityisen tuotannon osuutta sote-palveluissa.

Sosiaalipalveluiden noin 7,9 miljardin rahoista yksityisen sektorin osuus oli 32 prosenttia vuonna 2016, mutta sen ennustetaan nousevan 39 prosenttiin vuonna 2024.

Suhteellinen muutos on pieni verrattuna siihen, mitä ennakoidaan tapahtuvan perusterveydenhuollossa. Siinä yksityisillä oli seitsemän prosentin siivu vuonna 2016, mutta se kasvaa 26 prosenttiin vuonna 2024.

Perusterveydenhuollossa yksityisten yritysten osuus oli 259 miljoonaa euroa vuonna 2016. 26 prosentin osuus samasta summasta on 962 miljoonaa euroa.

Terveystalo on ennakoinut, että yksityisten tuottajien arvioidaan saavan yli puolet uudistuksen jälkeisistä, noin 3,8 miljardin euron valinnanvapausmarkkinoista.

Luvuista valkenee, miksi yksityiset yritykset ovat kiinnostuneita sote-uudistuksen mahdollisuuksista. Uusjakoon on tulossa erittäin paljon rahaa. Ei ole yhdentekevää, miten verovaroin kerättyä rahaa sote-uudistuksen mahdollistamassa toimintaympäristössä käytetään. Maakuntien rahoituksen mitoituksesta riippuu soten taloudellinen onnistuminen.

Sote-yrityksille maksetaan asiakkaista kiinteä korvaus, kapitaatio. Se maksetaan sen mukaan miten paljon sote-yrityksellä on asiakkaita, ja minkälaisia asiakkaat ovat muun muassa iän perusteella.

Yrityksiä on helppo syyllistää sote-rahojen hamuamisesta. Yritykset ottavat sen tilan, mikä niille on tarjolla. Valtiovalta omalla toiminnallaan ohjaa markkinoiden keskittymistä. Sote-yritysten täytyy olla riittävän suuria, jotta ne kykenevät kantamaan monenkirjavaan asiakaskuntaan liittyvät riskit.