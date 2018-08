Soinin perintö uhkaa jäädä itsekeskeiseksi

Aamulehti

Timo Soini erottelee mielellään yksityishenkilö Soinin ulkoministeri Soinista (sin.)

Soini toki ymmärtää varmasti itsekin, että tällä vallan tasolla kahta on mahdotonta täysin erottaa toisistaan. Kun Suomen ulkoministeri muutamassa kuukaudessa ottaa kolme kertaa suoraan kantaa aborttia vastaan julkisessa blogissaan tai osallistumalla abortinvastaiseen tilaisuuteen, kyse on selvästä poliittisesta vaikuttamisesta.

Soinin uskonnollinen vakaumus ja aborttikanta eivät ole koskaan olleet salaisuus. Nyt ulkoministeri näyttää kuitenkin alkaneen tuoda niitä esiin tarkoituksellisesti.

Soini on perustellut puheitaan mielipiteen- ja sananvapaudella. Ne hänellä tietysti on siinä missä kaikilla muillakin.

Soini on kuitenkin ulkoministerinä erityisessä asemassa. Hänen Argentiina-kommenttinsa herättivät jo kysymyksiä perustuslain vastaisuudesta. Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro arvioi (HS 13.8.), että Soini ei ole toiminut perustuslain näkökulmasta väärin, koska ulkoministeri voi ottaa kantaa merkittäviin ulkopoliittisiin kysymyksiin. Mutta:

”Sen sijaan perustuslain pykälä antaa muille maille syyn tarkastella Soinin lausuntoja Suomen linjana, koska Soini on se ministeri, johon lain kohta viittaa. Siksi hän ei myöskään voi tehokkaasti vedota mielipiteenvapauteen. Hän puhuu ulkoministeri-Soinina, ei yksityishenkilö-Soinina.”

Soinin blogikirjoituksista voi päätellä, että abortin vastustaminen on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä ja herkkä aihepiiri. Mysteeri silti on, miksi Soini pitää asiaa esillä kaikesta kritiikistä huolimatta.

"Tarpeen tullen on uskallettava olla yhden miehen enemmistö", ulkoministeri itse kommentoi blogissaan (10.8.). Median kyselyille hän käänsi tiistaina selkänsä.

Ulkopuoliselle tulee mieleen, että Soini arvelee laulavansa poliittista joutsenlauluaan ja on siksi päättänyt elää arvojensa mukaisesti, vaikka härkäpäisesti. Menetettävänä on enää itsearvostus.

Ongelma on, että näin yhden ihmisen yksittäinen uskonnollinen vapaus ajaa ohi koko Suomen linjan.

Timo Soinilla on oikeus henkilökohtaiseen vakaumukseen. Timo Soini ei kuitenkaan edusta maailmalla itseään, vaan Suomea ja suomalaisia.

Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan akatemiatutkija, kehitysmaatutkimuksen dosentti Marjaana Jauhola esitti Ulkopolitiikka-lehden artikkelissa (2/2018) kiinnostavan huomion.

Hänen mielestään Suomessa on kes­kusteltu liian vähän siitä, mitä Soinin ulkoministerikaudella on tapahtu­nut. "Murros, joka on Suomessa vielä käsittelemättä, on se, miten ulkopolitiikan sukupuoli on Soinin aikana muuttunut", Jauhola sanoo lehdessä.

Syvällinen analyysi aiheesta on tutkijoiden tehtävä.

Jos kuitenkin ajatellaan vain Soinin aborttikommentteja, näyttää Suomen ulkopolitiikka muuttuneen naisten oikeuksien osalta taantumukselliseksi.

Jos Soini ei ole varovainen, valittu linja vie hänet historiaan hillotolppailevana ulkoministerinä, joka asetti oman navan muiden edun edelle.

Jos ulkoministeri todella haluaa vähentää abortteja, kannattaa hänen heittäytyä täysillä tukemaan helppoa ja halpaa ehkäisyä ympäri maailman.