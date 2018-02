Sijoittajat saivat muistutuksen pörssien riskeistä

Ylhäältä lähdetään yleensä laskuun.

Yhdysvalloissa maanantaina alkanut osakekurssien reipas lasku tarttui tyypillisen markkinamekanismin tapaan myös Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille.

Helsingissä tiistain pörssipäivä lähti käyntiin yli kolmen prosentin laskussa. Samaa alamäkeä mentiin keskeisissä Euroopan pörsseissä.

Kun yhden osakevälittäjän kaupankäyntiin asettamat riskirajat paukkuvat, menevät ne punaiselle monella muullakin, ja seurauksena on yleinen kurssilasku.

Erityisenä yllätyksenä osakekurssien syöksyä ei voi pitää. Tilanne oli odotettu. Kysymys on ollut siitä, milloin alamäkeen lähdetään.

Taustalla on pitkään jatkunut osakekurssien ylämäki. Suomessa nousua on ollut kuusi vuotta peräkkäin vuodesta 2012 alkaen.

Kursseja on pitänyt kasvu-uralla hyvä maailmantalouden kehitys. Globaalissa taloudessa on mennyt useamman vuoden hyvin, ja viimein viime vuonna Suomikin pääsi kiinni kasvuun.

Talousteoreettisesti kasvussa eivät ole kuitenkaan päteneet aiemmat lainalaisuudet.

Talous on kasvanut, mutta inflaatio on loistanut poissaolollaan. Keskuspankeilla ei ole ollut tarvetta nostaa korkoja, vaan markkinoita on tuettu ultrakevyellä rahapolitiikalla.

Korkojen ollessa alhaalla rahaa on valunut runsaasti osakemarkkinoille ja kurssit ovat nousseet.

Yhdysvalloissa veronkevennyksillä on lisätty potkua talouteen, vaikka meno on ollut muutenkin hyvää.

Tässä tilanteessa aloitti Yhdysvaltain keskuspankin Fedin uusi pääjohtaja Jerome Powell tehtävässään maanantaina. Hän ilmoitti keskuspankin olevan valppaana ja reagoivan kehittyviin riskeihin.

Pörssikurssien lasku on hyödyllinen muistutus markkinoihin olennaisesti liittyvistä heilahteluista.

Meno osakemarkkinoilla on ollut niin vetävää, että mukaan on tullut paljon ensikertalaisia sijoittajia.

Osa sijoittajista on voinut unohtaa riskien olemassa olon.

Kurssilasku on hankala sellaiselle sijoittajalle, joka on suunnitellut myyvänsä osakkeita rahoittaakseen muuta elämistään.

Samaan aikaan kurssilasku toisaalta lisää sijoittajien ostovoimaa, kun samalla rahalla saa eilistä enemmän osakkeita ja mahdollisuuden tuleviin osinkoihin.

Kukaan ei tiedä onko osakkeiden kurssilasku vain hetkellinen muutos.

Reaalitaloudessa ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia, jotka ennakoisivat talouskasvun hidastuvan. Yhdysvalloissa työpaikkojen määrä on kasvanut ja palkat lähteneet nousuun. Euroopassa talouskasvu on laaja-alaista.

Talouskasvu lisää joka tapauksessa inflaatio- ja koronnosto-odotuksia. Valtioiden pitkien lainojen korot ovat jo nousussa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hakeutua takaisin korkosijoituksiin.

Pitkien korkojen vanavedessä viiveellä nousevat myös lyhyet korot, joihin asuntoluotot on sidottu. Nopeita muutoksia ei ole luvassa, sillä Euroopan keskuspankki ei ole vielä tyytyväinen nykyiseen inflaatiotahtiin, joka sitkeästi pysyy alle kahden prosentin tavoitetason.

Tällä hetkellä tärkeintä on pitää pää kylmänä osake- ja lainamarkkinoilla.