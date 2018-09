Se on nyt itsestä kiinni – Tampereen uusi yliopisto voi hyvin onnistua kiistoista huolimatta

Aamulehti

Tampereen yliopisto avasi keskiviikkona lukuvuoden 2018–2019 hiukan aiempaa näyttävämmin menoin. Tavanomaisten seremonioiden lisäksi saatiin kuulla useita juhlaluentoja, jotka nostivat esiin etenkin talon nuorimman pään osaajia.

Profiilin nostamisen takana oli varmastikin se, että nyt avattiin "vanhan" Tampereen yliopiston viimeinen lukuvuosi. Tai oikeastaan vain sen puolikas. Uusi Tampereen yliopisto aloittaa virallisesti toimintansa jo ensi vuoden alussa. Silloin toteutuu pitkään piirrelty Tampere3-visio, eli Tampereen teknillisen yliopiston, nykyisen Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistelmä.

Uuden yliopiston syntytarina on ollut osin tuskainenkin. Erityistä huolta on kannettu henkilöstön asemasta. Syy siihen on se, että siirtymäkauden hallitukseen ei ole otettu yliopistoyhteisön edustusta. Siirtymäkauden hallitus päätti myös uuden opinahjon ensimmäisen rehtorin valinnasta.

Koska monien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden mielestä tällainen meno sotii akateemista itsehallintoa vastaan, on asiasta kanneltu eduskunnan oikeusvaltuutetulle.

Uutta ja dynaamisuudessaan vanhat perinteet ohittavaa johtamistapaa perustellaan sillä, että nyt syntyvä uusi uljas korkeakoulun on muodoltaan säätiöyliopisto. Väitetään, että kriitikot eivät ymmärrä, mikä säätiöyliopisto on.

Toisaalta voidaan kysyä, ymmärtävätkö säätiömallista innostuneet uudistajat sitä, mikä yliopisto on.

Kaiken taustalla on huoli rahasta ja resursseista. Viime kädessä kysymys on siitä, mistä tiedepolitiikkaa ohjataan jos ja kun sitä ohjataan rahalla.

"Teknisten tieteiden mahdollisuus saada toimintaansa rahoitusta on aivan eri luokkaa kuin vaikkapa kirjallisuustieteen", huomautti emeritusprofessori Aulis Aarnio mielipidekirjoituksessaan (AL 21.8.) osuen asian ytimeen.

Tehtyjä päätöksiä ei enää voi muuttaa ilman, että koko fuusiohanke kärsii huomattavasti.

Siksi katse olisikin käännettävä siihen, mitä Aarnio sekä kaksi muuta akateemista konkaria ovat nostaneet esille. Aarnio puhui kahden kulttuurin yhteensovittamisesta. Emeritusprofessorit Risto Harisalo ja Markku Järvinen puolestaan peräänkuuluttivat luottamuksen rakentamista (AL 18.8.).

Luottamuksen rakentaminen ja kulttuurien kohtaamisen hallitseminen on keskeisesti uuden yliopistojohdon vastuulla.

"Tieteellistä työtä tekevien lojaliteetti kohdistuu korostetusti heidän työhönsä eikä yliopiston organisaatioon. Jos yliopiston johto ei tätä ymmärrä, se ei kykene lunastamaan henkilöstönsä luottamusta. Johto, joka luottaa väkeensä, luo heidän työlleen kannustavat ja innostavat olosuhteet", kirjoittivat Harisalo ja Järvinen – hekin osuen asian ytimeen.

Jos ongelmia on, ne pitää ratkaista tieteen arkikäytännöissä. Tämän pitää tapahtua yliopiston sisältä. Sitä ei pidä eikä voi ohjata ulkopuolisin ohjailuin.

Säilyykö akateeminen autonomia, sen ratkaisevat lopulta uuden Tampereen yliopiston tieteentekijät ja hallinnosta vastaavat itse. Kun uudistus hoidetaan sisäisesti hyvin, täyttyvät Tampere3:n tavoitteet parhaiten ja Tampere ottaa maailman yliopistokaupunkien joukossa reippaan askeleen ylöspäin.