Ruotsissa keksittävä nyt oikeat lääkkeet tautiin

Aamulehti

Ruotsin vaaleja pidettiin tarkkaan silmällä täällä itänaapurissakin, lähinnä siinä mielessä, mitä opittavaa niistä on ja mitkä länsituulet puhaltavat seuraavaksi meille asti.

Yhden asian soisi rantautuvan heti seuraavissa vaaleissa: äänestysprosentin. Ruotsin vaalit ovat yleensä aina demokratian riemuvoitto siinä mielessä, että ihmiset todella käyttävät äänioikeuttaan.

Ruotsin äänestysprosentti oli vähän yli 84. Vaikka se laski edellisistä valtiopäivävaaleista, on luku täältä puolelta lahtea katseltuna komea.

Suomen edellisten presidentinvaalien äänestysprosentti oli 69,9. Viime vuoden kuntavaaleissa ääntään käytti 58,8 prosenttia oikeutetuissa, 2015 eduskuntavaaleissa 70,1 prosenttia.

Jotain Ruotsissa tehdään siis oikein. Tämä jotain lienee ainakin joiltain osin vaalien yhdistäminen yhteen päivään.

Jossain mielessä vaalitulosta voi pitää myös maltin riemuvoittona. Vaikka maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit nousi, se ei sentään saanut joissain gallupeissa uumoiltua toiseksi suurimman puolueen paikkaa. Ehkä Ruotsin malli kertoo, että maahanmuuttovastaisuudella ratsastamisella on vaaleissa rajansa myös Suomessa, vaikka perussuomalaisten Jussi Halla-aho saattaa muuta toivoa.

Sosiaalidemokraatit tekivät historiallisen huonon tuloksen, mutta pysyivät silti suurimpana.

Vaikka ruotsidemokraatit ei syöksynyt valtaan, vaikutusmahdollisuuksia hehkuttanut Jimmie Åkesson on nyt niin sanotusti hillotolpallaan. Hänen puolueensa vaikutusvalta kasvoi sunnuntain tuloksen myötä merkittävästi.

Heti vaalien jälkeen alkoi kuumeinen pohdinta siitä, millä pohjalla Ruotsissa saadaan aikaan hallitus vai päädytäänkö maassa vielä sittenkin uusiin vaaleihin, jos kukaan ei suostu kiipeämään yli vanhojen blokkirajojen.

Selvää on kaksi asiaa: isoja kompromisseja on tehtävä, ja ruotsidemokraatit on vaikea sulkea täysin valtaapitävien joukkojen ulkopuolelle.

Jos puolue otetaan tarvittaessa töihin tulevaksi apupuolueeksi, tuleva pääministeri voisi päätyä jatkuvaan kaupantekoon ja vääntöön ruotsidemokraattien kanssa. Sekin olisi melkoinen poliittinen vankila.

Ruotsidemokraattien asettamisessa hallitusvastuuseen olisi hyvät puolensa. Kokonaisvastuu yleensä pakottaa myös katsomaan kokonaiskuvaa ja ratkomaan vaikeita asioita helppojen heittojen ja uhkakuvien maalailun sijasta.

Tulevien viikkojen puukkojen päivissä, anteeksi perusteellisissa kansalaiskeskusteluissa, huomio kohdistuu helposti meneillään olevaan peliin ja kaupankäyntiin sekä spekulaatioihin.

Ruotsin poliittisen pöydän täysin sotkenut vaalitulos kertoi kuitenkin, että jokin haava mätii Ruotsissa.

Maahanmuuttajat tuskin ovat koko syy vaalitulokselle, vaan pikemminkin syntipukki kivulle.

Se kannattaa pitää mielessä ruotsidemokraattien paineessa ja tiukoissa hallitusväännöissä. Jos keskitytään vain maahanmuuttoon, hoidetaanko pelkkää oiretta sairauden sijaan?

Vastaavaa maahanmuuttovastaisten ja populistipuolueiden nousua on katseltu ympäri Eurooppaa viime vuosina. Siksi näitä kivun syitä, seurauksia ja hoitokeinoja kannattaa pohtia tarkkaan puoluetoimistoilla Suomessakin nyt, kun omat seuraavat vaalit alkavat lähestyä.