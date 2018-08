Pullonkaulasta päästään eroon rakentamalla kolmas raidepari – ja joissain kohdissa myös neljäs

Junaliikenteen suosio on kasvanut VR:n laskettua lippujen hintoja. Matkustajamäärien kasvattamiseen olisi edelleen mahdollisuuksia, mutta päärata Tampereen ja Helsingin välillä on paha pullonkaula.

Tampere–Helsinki-rata on Suomen vilkkain rata. Päärata on valitettavasti päästetty siihen kuntoon, että täysipainoinen liikennöinti on vaikeaa. Jatkuvat korjaustoimet aiheuttavat junien viivästyksiä. Esimerkiksi viime vuonna kaukojunien täsmällisyys putosi Tampere–Helsinki-osuudella vain 68 prosenttiin. VR-Yhtymän matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen myönsi tilanteen olevan surkea (AL 13.2.) Yhtiön täsmällisyystavoite on 90 prosenttia, joten tästä jäätiin kauas. Tilanne ymmärrettävästi suututtaa matkustajia, jotka eivät voi aina luottaa luvattuun perillepääsyaikaan.

Pääradan pullonkaula ei avaudu vain nykyistä rataa korjaamalla. Tarvitaan lisää raidekapasiteettia.

Tämä on ollut tiedossa, mutta päättäjät Helsingissä ovat olleet saamattomia.

Nyt tilanteessa näkyy vihreää valoa.

Valtiovarainministeri Petteri Orvon (kok.) keskiviikkona esittelemässä valtion ensi vuoden talousarvioehdotuksessa todetaan, että perusväylänpidon suunnittelumäärärahojen käytössä otetaan huomioon tulevat raideliikenteen investointi- ja korjaustarpeet.

Pirkanmaalaisittain erittäin hyvää on, että pääradan peruskorjauksen suunnittelussa pidetään lähtökohtana sitä, että Tampereen ja Helsingin välinen matka voidaan liikennöidä alle tunnissa perinteisellä kalustolla.

Tätä voi pitää starttilaukauksena pääradan ajanmukaistamiselle, vaikka mitään korvamerkittyä suunnittelurahaa ei rataosuudelle vm:n talousarvioesityksestä löydy. Tahtotila on kuitenkin olemassa.

Tällä hetkellä Tampere–Helsinki-matkan luvataan taittuvan Pendolinolla nopeimmillaan tunnissa ja 42 minuutissa.

Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme on todennut, että jos Tampere–Helsinki-radalta nyt poistettaisiin kaikki nopeusrajoitukset, ruuhkat ja esteet, junat ehtisivät Helsinkiin tunnissa ja 10 minuutissa (AL 9.8.)

Rahaministeriön muotoilu, että osuus liikennöidään perinteisellä kalustolla, merkitsee että Tampereen ja Helsingin välille ei tule supernopeaa junaa, vaan käytössä on kalusto, jolla voidaan ajaa muillakin rataosuuksilla.

Jotta matka-aikaa saadaan leikattua, peruskorjaus ei riitä, vaan tarvitaan kolmas raidepari ja mahdollisesti joissakin kohdissa myös neljäs. Lisäraiteet mahdollistavat myös lähiliikenteen kehittämisen.

Nopeasti alle tunnin junayhteyttä Tampereelta pääkaupunkiin on turha odottaa, sillä suunnittelu vie helposti useamman vuoden. Työn aikana hahmottuu mitä uudistus maksaa. Kun kuvio on selvillä, voidaan pääradan uudistamiselle hakea rahaa valtion budjetista, mutta mittavan rakennushankkeen kanssa kannattaa kääntyä EU:n puoleen ja tiristää rahoitustukea eurooppalaisille ratahankkeille osoitetuista varoista.

Sipilän hallitukselta hanke siirtyy seuraavalle hallitukselle. Sen on pidettävä huolta, että hanke saa tarvitsemansa rahoituksen. Miljardihanke on vietävä viivytyksittä maaliin.

Tampere–Helsinki-rataosuuden ongelmien ratkaisu hyödyttää koko Suomea. Sujuva liikenne palvelee niin työssäkäyviä kuin tavaraliikennettä. Ilman toimivaa infraa syödään kehityksen eväitä.