Presidenttipelillä äänestäjien huomaan – ja kohti uusia myrskyjä

Oikeustieteilijä Guiseppe Conten ura Italian hallituksenmuodostajana ei kestänyt viikkoakaan. Vasta keskiviikkona pääministeriehdokkaaksi valitun Conten yritykset karahtivat kiville sunnuntaina. Syynä oli Italian presidentti Sergio Mattarella, joka ei hyväksynyt hallituskoalition ehdokasta valtiovarainministeriksi. Paolo Savonan eurokriittisyys oli Mattarellalle liikaa.

"Eurojäsenyys on perustavanlaatuinen päätös. Jos haluamme keskustella siitä, se pitää tehdä vakavasti", Mattarella perusteli.

Perinteistä järjestelmää vastustavan Viiden tähden liikkeen ja äärioikeistolaisen Legan yhteishallitus kaatui siihen – toistaiseksi. Maanantaina Mattarella pyysi Kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssä työskennelleen Carlo Cottarellin muodostamaan maahan viranhaltijahallituksen.

Mattarellan päätös hylätä valtiovarainministeri raivostutti Viiden tähden liikkeen, jonka johtaja Luigi Di Maio ehätti jo vaatimaan, että Mattarellaa vastaan nostetaan virkarikossyytteet asemansa käyttämisestä väärin. Di Maio hämmästeli, miten on mahdollista ettei Italia voi muodostaa hallitusta ilman "Berliinin, Pariisin tai Brysselin" hyväksyntää ja vannoi palauttavansa demokratian takaisin.

Markkinat ilahtuivat tuloksesta hetkeksi, mutta into laantui nopeasti, kun kävi ilmi, ettei mitään oikeastaan ole vielä ratkaistu. Viranhaltijoista koostuva hallitus tuskin saa parlamentin hyväksyntää, joten Italia on hyvin todennäköisesti matkalla kohti syysvaaleja.

Silloin punnitaan, mitä mieltä italialaiset oikeasti ovat eurosta, EU:sta, taloudesta ja maansa suunnasta. Nyt, 11 viikon hallitusväännön jälkeen, italialaisilla on toivottavasti kirkkaasti selvillä, mikä tie vie heidän maansa minnekin.

Analyytikot arvioivat, että uusista vaaleista saatetaan tehdä kansanäänestys Italian paikasta Euroopassa. Erään uutistoimisto Reutersille puhuneen Viiden tähden liikettä edustavan lähteen mukaan Lega ja Viisi tähteä saattavat lähteä kampanjoimaan yhdessä.

Legan johtaja Matteo Salvini vaati uusia vaaleja heti.

Jos euro- ja EU-myönteisemmät eivät osaa selittää italialaisille jäsenyyden hyötyjä kirkkaasti ja vakuuttavasti, on täysin mahdollista, että enemmistö valitsee skeptisen tien uudelleen – mutta aiempaa selvimmin luvuin.

Silti uudet vaalit ovat ainoa mahdollinen vaihtoehto. Italialaisten on syytä päättää suuntansa selvästi.

Euroskeptinen ja kuluttamiseen talouden rakenteiden korjaamisen sijaan mieltynyt kahden populistipuolueen hallitus on aiheuttanut harmaita hiuksia markkinoilla ja Euroopan unionissa. Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous, jonka talous kasvaa verraten hitaasti ja jonka valtionvelka on runsaat 130 prosenttia bruttokansantuotteesta. Paljon kaikille lupaava ja liirasta haaveileva hallitus ei ymmärrettävästi miellytä muualla euroalueella. Jos taas Italia ajautuu vaikeuksiin, katastrofi on pahempi kuin Kreikan kriisi.

Italian pelin kovia panoksia kuvaa hyvin se, että presidentti Mattarella puuttui peliin näin selvästi. Ei ole aivan tavanomaista, että presidentti estää ministerinimityksen, vaikka hänellä siihen onkin oikeus. Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan vastaava tapahtui esimerkiksi 1994, kun Silvio Berlusconi yritti nimittää oman asianajajansa oikeusministeriksi.