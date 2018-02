Popcornit valmiiksi, kisa kohti vaaleja alkaa

Politiikasta kiinnostuneille on alkanut hieno vuosi. Presidentti valittiin juuri uudelleen, ja nyt eduskunta on aloittamassa viimeistä vuottaan ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Hallitukselle tärkeät maalit ovat vielä tekemättä.

Sosiaali- ja terveysuudistus pitäisi saada valmiiksi, samoin maakuntauudistus maakuntavaaleineen. Työttömyysturvasta on riidelty. Tiedustelulait pitäisi saada uudistettua, hallituksen mielestä nopeutetussa käsittelyjärjestyksessä. Perhevapaauudistuskin pitäisi saada aikaiseksi.

Hieman hengitysvaraa hallitukselle antaa piristynyt talous, mutta sen varaan ei pidä tuudittautua.

Ensimmäinen etappi on sisäministerin vaihto nyt, kun Paula Risikko (kok.) siirtyy eduskunnan puheenjohtajaksi.

Maria Lohela (sin.) joutui luopumaan paikastaan, koska viimekesäinen perussuomalaisten hajoaminen pudotti uudet siniset neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.

Paikasta kiinnostunut Sastamalan Arto Satonen jäi nuolemaan näppejään Risikon taakse, samoin vahvana ehdokkaana pidetty Ilkka Kanerva, jota vanha tekstiviestikohu ei jätä rauhaan.

Uuden ministerin tai kierrätystapauksessa uusien ministerien nimet selviävät virallisesti tiistaina. Etukäteen esillä oli Anne-Mari Virolaisen nimi.

Uudella sisäministerillä riittää tekemistä muun muassa yllämainittujen tiedustelulakien kanssa. Risikko on puhunut usein ja voimakkaasti nopeutetun käsittelyn puolesta. Jos sdp lähtee hankkeen taakse, uusi sisäministeri pääsee keräämään hankkeesta kiitokset – ja kenties turvallisuusasioita tärkeinä pitävien äänestäjien tuen.

Sote-uudistus valinnanvapausyksityiskohtineen taas on aiheuttanut kiistan jos toisenkin hallituspuolueiden välillä. Nyt kokonaisuus pitäisi saada kauniisti pakettiin ja vielä komealla rusetilla koristeltuna. Juuri tällä hetkellä uudistus ei välttämättä tunnu äänestäjien silmissä erityisen onnistuneelta lahjalta.

Pääneuvottelijana Risikko on ollut näkyvä nimi myös sote-uudistuksessa.

Samaan aikaan sdp, vasemmistoliitto ja vihreät keräävät voimiaan seuraaviin vaaleihin.

Tiedustelulakien nopeutettu käsittely on käytännössä demareiden päätöksen varassa, mutta hankkeen estäminen olisi Antti Rinteelle riskipeliä. Vaikka nopeutetulla käsittelyllä on vastustajansa, yleinen asenne lakien uudistamiseen on myönteinen. Nopeuttamisesta kieltäytyminen antaa automaattisesti kilpakumppaneille "sdp ei välitä turvallisuudesta" -kortin.

Sdp:llä on myös sisäinen pelipaikkansa, kun presidenttiehdokas, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen nousee nyt eduskunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Keskustalla on ongelmia paitsi laskevan kannatuksen, myös Paavo Väyrysen yhä erikoisemmiksi käyvien seikkailuiden muodossa.

Sinisten tuleva eduskuntavaalikannatus on toistaiseksi suuri mysteeri. Millä liikkeillä se alkaa kerätä tukijoita? Mitä tekee puolueen vahva voima, ulkoministeri Timo Soini? Vihreissä Touko Aaltoa taas ei ole vielä eduskuntavaaleilla koeteltu.

Tavallinen kansalainen voi alkaa laitella popcorneja valmiiksi, kuten tavataan sanoa kiinnostavien julkisten vääntöjen kohdalla. Edessä on taatusti mielenkiintoinen politiikan vuosi, jota kannattaa seurata tarkkaan tulevia äänestyspäätöksiä silmällä pitäen.