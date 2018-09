Politiikka on aina ollut yhtä rikki, ja syy siihen on ennenkin löydetty politiikan ulkopuolelta

Politiikka personoituu. Politiikka pinnallistuu. Politiikka kuluttaa.

Kohtuullisen pitkiltä lomiltaan palailleet poliitikot ovat purkaneet ahdistustaan tämän syyskauden aluksi. Useat veteraanit ovat aloittaneet kauden kertomalla lähestyvästä vetäytymisestään.

Esimerkiksi mainetta asioihin keskittymisestä keränneet keskustalaiset Seppo Kääriäinen ja Tapani Tölli eivät enää pyri eduskuntaan keväällä 2019. Kääriäinen puhui muun muassa "sylkykuppina" olemisesta julkistaessaan vetäytymispäätöksensä.

Kaikella kunnioituksella: Kääriäinen on 70-vuotias. Tölli on 67. Kokemusta siis on, mutta kokemus ei ole ainoa poliittisen painoarvon mittari.

Voimme hyvällä omallatunnolla kiittää kumpaakin kansakunnalle tehdyistä palveluksista ja toivottaa uudet osaajat tilalle.

Ei tarvitse soittaa mitään erityisiä hälytyskelloja, kun luontaisessa eläkeiässä olevat poliitikot lopettavat uransa. Huolestuttavampaa on, kun vetäytyjien jonoon asettuvat esimerkiksi sdp:n Susanna Huovinen ja kokoomuslainen Jyrki Katainen. He ovat kumpikin 1970-luvulla syntyneitä.

Mutta ei maan asioiden hoito siihenkään kaadu, kun alle viisikymppiset vaikuttajat keksivätkin etsiä elämäänsä jotain uutta sisältöä jokapäiväisen politikoimisen tilalle. Urakierto on ihmisoikeus.

Työntö ulos politiikasta on ikävä asia siinä tapauksessa, että sen rinnalta puuttuu imu sisään politiikkaan. Nyt pitäisikin siis seurata ensisijaisesti sitä, onko mukaan tulossa uusia potentiaaleja ehdokkaita, jotka haluavat omistautua yhteisen asioiden hoitamiselle ja omien aatteidensa ajamiselle.

Erityinen tarve tuoreille kyvyille olisi nyt, kun tulevana keväänä pidetään sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit ja mahdollisesti myös ensimmäiset koko maan kattavat maakuntavaalit.

Kovin rohkaisevalta ei toistaiseksi näytä. Äskettäin perustettu Liike Nyt on toki ilmiönä uusi, mutta senkin rekrytoinnit tuntuvat noudattelevan samaa "tv:stä tuttu" -linjaa, johon perinteiset puolueet ovat usein turvautuneet pyrkiessään maksimoimaan kannatuksensa.

Poliitikon elämä on erikoista. Toisaalta työ on jatkuvaa kilpailua ja vastustajien piinaamista tai heitä vastaan puolustautumista. Toisaalta etenkin eduskunnassa on perinteisesti koettu suurta keskinäistä kollegiaalisuutta, suoranaista solidaarisuuttakin. Takavuosien kaskun mukaan parhaiten saa kansanedustajilta tukea yli puoluerajojen, kun tekee lakialoitteen, jolla estetään ensikertalaisten valitseminen eduskuntaan.

Nyt moni näyttää kokevan, että vuosi 2011 ja perussuomalaisten ensimmäinen "jytky" muuttivat politiikan sisäistä hygieniaa ja keskustelukulttuuria ratkaisevasti. Se on liioittelua.

Yhtä lailla syytä politiikan muuttumiseen haetaan mediasta – joko perinteisestä tai sosiaalisesta. Ei osu sekään kohdalleen. Kyllä piikittelyn, juoruilun ja juonittelun taidot on osattu ennenkin.

Yhden kuvan tilanteesta antoi Ylen A-talkissa viime viikolla käyty keskustelu, jossa oli mukana neljä parlamenttiuransa päättävää poliitikkoa. Teemana oli muun muassa se, miten media on pinnallistunut ja pinnallistaa politiikkaa.

Kolme keskustelijoista oli ammattitaustaltaan toimittajia. Ymmärtäväisimmin median toimintaan suhtautui Kari Uotila (vas.), joka poliittista uraansa ennen toimi levyseppänä telakalla.