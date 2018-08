Politiikasta on tullut liian kuluttavaa poliitikoille – keskustelun kulttuuriin on saatava jokin parannus

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) perusti aikoinaan perussuomalaiset-nimisen puolueen melkeinpä kahdestaan Raimo Vistbackan kanssa.

Nyt Soini viljelee blogipalstallaan vitsejä perussuomalaisista. Eikä ketään tunnu edes kiinnostavan.

Tässä kuitenkin esimerkki sen valaisemiseksi, missä nyt mennään. Eli näin Soini käsittelee porukkaa, jota hän vielä 14 kuukautta sitten johti:

"Perussuomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät saunaan. Perussuomalainen jäi sinne asumaan. Sen pituinen se."

Tällaiseksi on politiikka mennyt uudessa Suomessa. Sananvapauden verukkeella ivataan kilpailijoita, jotka vielä hetki sitten olivat omia.

Politiikasta on tullut liian kuluttavaa, ja se alkaa näkyä. Yllättävän moni poliitikko hakee uutta uraa muualta yhteiskunnasta. Harvinaisen moni kansanedustaja pohtii vakavissaan poisjääntiä ensi kevään eduskuntavaaleista.

Vaihtuvuudessa ei sinänsä ole mitään pahaa. Uusia kasvoja ja etenkin uusia, raikkaita ajatuksia tarvitaan.

Mutta huolestuttavaa on, että pakohaluja politiikasta esiintyy suhteellisen nuorten vaikuttajien joukossa. Monet vetäytyjät ovat ikäluokista neljänkympin kummaltakin puolelta.

Sen sijaan suurten ikäluokkien jäljellä olevista veteraaneista monet pysyvät edelleen mukana. Samoin tekevät viidenkymmenen paikkeilla olevat, jotka hetki sitten vielä profiloituivat nuorekkuudellaan.

Suomalaisessa politiikassa tunnutaan hyppivän ikäluokkien yli. Kun nuorisoelämä ylipolitisoitui 1970-luvun alussa keskikouluja ja peruskoulujen yläasteita myöten, kyllästyi varttuva sukupolvi tuolloin lopulta koko touhuun. Politiikasta tuli kirosana ja vierastamisen kohde.

Teiniliitto ja taistolaisuuden värittämä meno jättivät syvät jäljet. Vasta vaihtoehtoisen toiminnan ja vihreiden ajatusten aalto toi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hiljalleen päätöksentekoonkin mukaan uuden sukupolven.

Hetken aikaa elettiin sellaistakin vaihetta, jossa puolueiden puheenjohtajiksi nousi joka puolella alle 40-vuotiaita kykyjä: Jyrki Katainen kokoomuksessa, Jutta Urpilainen sosiaalidemokraateissa, Carl Haglund rkp:ssä. Jokainen heistä korvattiin sittemmin edeltäjäänsä vanhemmalla poliitikolla. Nyt lähinnä Li Andersson (vas.) erottuu verrokeistaan nuoruudellaan.

Politiikasta poistumisen takana on sekä vetoa että työntöä. Kokoomuslaisia ja vähän muitakin on karannut bisnekseen tai vaikuttajaviestintään. Heidän kohdallaan on kyse uusien herkkupöytien vedosta. Eniten työntöä ulos politiikasta näyttävät kokevan vihreät ja siniset.

Jälkimmäisten kohdalla kysymys on myös mahdollisuuksien hiipumisesta. Perussuomalaisten dramaattisen vallanvaihdon ja Soinin luoman liikkeen kahtiajaon jälkeen sininen tulevaisuus -nimen ottanut puolue rämpii kannatusmittauksissa yhden tai kahden prosentin lukemissa.

Vihreillä ei pitäisi olla samaa ongelmaa. Tosin Touko Aallon puheenjohtajakaudella senkin suunta on ollut laskeva.

Yhteistä sinisille ja vihreille on, että juuri heihin kohdistuu eniten kritiikkiä ja suoranaista pilkkaakin perussuomalaisten riveistä, joista etenkin verkossa osataan pitää edelleen ääntä yllä.

Jos keskustelun kulttuuri ei kohene, menetetään taas yksi sukupolvi. Demokratia ansaitsee parempia sankareita.