Poikkeus ei saa olla tapa Tampereen taloudenhoidossa

Suomi elää talouden nousukautta, mutta Tampereen kaupungin talous ei ole päässyt samaan nousukiitoon.

Syitä on monia. Tampere on menettänyt tuloja valtionosuuksien karsimisen ja yhteisöverotuoton laskun takia.

Samaan aikaan kaupungin menot ovat jatkaneet kasvuaan. Muuttovoitto, ikääntyminen, työttömyys ja niihin liittyvä palvelujen tarve ovat johtaneet siihen, että kaupungin tulot eivät riitä kattamaan menoja.

Tasapainottaakseen kaupungin taloutta nykyinen valtakoalitio on jo sopinut 43 miljoonan euron säästöistä vuosille 2018–2020. Elokuu toi esiin uudet säästötarpeet. Noin 21 miljoonan euron lisäsäästöt olivat jo kaupunginhallituksen käsittelyssä, mutta niistä ei vielä syntynyt päätöstä.

Kaupunginhallitus käsittelee säästöjä uudestaan ensi maanantaina. Perjantaina valtuustoryhmien johtajat käyvät läpi keinoja kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Alkuviikon kannanottojen perusteella kävi suhteellisen selväksi, että säästöistä sopiminen on vaikeaa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto haluavat kuntaveron korotuksen säästöjen eli palvelujen karsimisten sijaan.

Puolen prosenttiyksikön veronkorotus toisi noin 20 miljoonaa euroa. Se kuittaisi lisäsäästöjen tarpeen tällä kertaa.

Nyt näyttää hyvin todennäköiseltä, että veronkorotus on edessä Tampereella. Se on nopea ensiapu kaupungin krooniseksi muodostuneeseen talouden alijäämään.

Se ei kuitenkaan saa olla ainoa keino. Jos akuutti oire nyt hoidetaan käymällä maksajan kukkarolla, niin tulevaisuuden varalle talouden suunnittelua on tehtävä pitkäjänteisemmin.

Ei voi olla niin, että vuosi toisensa jälkeen kuntaveroa, kiinteistöveroa ja maksuja nostetaan. Myös verojen maksajalla pitää olla puolestapuhuja, kun yhteisten varojen käytöstä päätetään.

Vastuulliseen talouden suunnitteluun kuuluvat myös säästöt. Kaikkia nykyisiä palveluja ei välttämättä tarvita tai ne voidaan hoitaa toisella tavalla tai esimerkiksi jostain toisesta toimipisteestä.

Tampere organisoi uudestaan esimerkiksi Tesoman ja Lielahden palvelut. Kauppakeskuksen kanssa saman katon alla ovat muun muassa terveyspalvelut, neuvola ja kirjasto. Palvelut ovat siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat.

Lähipalvelu on hieno ja kannatettava periaate, mutta ihan kaikkien palvelujen ei tarvitse olla kotioven vieressä kaupungissa, jossa julkinen liikenne toimii ja sitä kehitetään koko ajan.

Kaupungin on myös käytävä läpi sisäinen toimintansa. Ovatko käytössä varmasti oikeat työtavat ja -kalut ja voitaisiinko perinteisiä työtapoja uudistaa?

Tampereen poliitikoilla on kova paikka. Tasapainoilu säästöjen ja veronkorotusten kanssa ei ole helppoa.

Pormestari Lauri Lylyn (sd.) johtaman valtakoalition kunniaksi on sanottava, että se on ylipäätään aloittanut talouden tasapainottamisen. Vuosien 2018–20 ohjelma on hyvä alku. Nyt tarvitaan seuraavaa kierrosta.

Kaupunginhallitus voisi edellyttää kaupungin koko organisaatiolta uusia ehdotuksia palvelujen ja toiminnan kustannustehokkaammasta hoitamisesta.

Jatkuva ja toiminnan ennustettava kehittäminen on pitkällä tähtäimellä ainoa kestävä vaihtoehto. Pikaisesti tehdyt kertaratkaisut käyvät usein kalliiksi, oli kyse sitten yksityisestä tai julkisesta taloudesta.