Pieni askel, mutta askel eteenpäin

Suomalaiset ovat "valloittaneet" milloin Pariisin muotiestradeja, milloin kansainvälisiä konserttilavoja ja milloin Hollywoodin tarunhohtoista elokuvaskeneä. Saavutukset ovat kuitenkin jääneet ohimeneviksi menestyksen pyrähdyksiksi. Renny Harlinistakaan ei enää pitkään ole kohuttu filmialan huippujulkaisuissa.

Tuorein vientituotteemme on näyttelijä Jasper Pääkkönen, joka on pestattu Spike Leen ohjaamaan elokuvaan esittämään alabamalaista rasistia. Oleellista on, että Leen BlacKkKlansman vaikuttaa onnistuneelta teokselta. Se voi olla ponnahduslauta ainakin Pääkköselle – vaikkei Suomi heti muutukaan elokuvakulttuurin johtotähtivaltioksi.