Perhevapaauudistuksessa on kyse myös miesten ja lasten oikeudesta

Isä-parat. Koska keskustalle näyttää iskeneen eduskuntavaalikauhu, perhevapaajärjestelmän uudistaminen ei onnistu. Näin isille merkitty osuus vanhempainvapaista ei vieläkään pitene.

On oikeastaan häkellyttävää, että politiikassa äiti edelleen ilmeisesti nähdään lapsen luontaisena ja pääasiallisena (koti-)hoitajana tai lapsi yhden vanhemman vastuuprojektina. Sitä hän ei tietenkään ole, minkä modernit vanhemmat tietävätkin.

Suomalainen perhevapaajärjestelmä kuitenkin tukee varsin toisenlaista käsitystä vanhemmuudesta.

Hallituksen perhevapaauudistus karahti lopullisesti kiville maanantaina. Viralliseksi ongelmaksi hankkeen kaataneen keskustan mukaan muotoutuivat kustannukset ja vähäiseksi jäävät hyödyt.

Todellinen ongelma lienee keskustalaisten ja sinisten Timo Soinin hellimä kotihoidontuki ja keskustan gallup-luvut. Laskevan kannatuksen kanssa kamppaileva pääministeripuolue tuskin haluaa selitellä eduskuntavaalien lähestyessä, miksi se suostui nakertamaan kotihoidontukea. Tarkkoja tietoja hylätystä mallista ei ole, mutta se olisi ilmeisesti pienentänyt kotihoidontukea loppupäästä.

Kotihoidontuki on yksi olennainen tasa-arvokysymys, sillä se on leimallisesti naisten käyttämä tuki.

Perhevapaauudistukselle on monta perustetta, joista yksi on työllisyysasteen nostaminen. On hiukan ironista, että hallitus haluaa pakottaa milloin milläkin kepillä työttömiä pois kotoa. Kotihoidontukeen ei kuitenkaan saisi koskea, vaikka sen pitkä käyttö saattaa tehdä vakavaa hallaa naisen uralle ja tulevalle työllistymiselle.

Pitkä kotiin jääminen kotihoidon tuella on uhka nimenomaan naisten urakehitykselle. Tukea käyttävät Kelan mukaan eniten maahanmuuttajat ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat naiset – siis he, joiden erityisesti kannattaisi keskittyä parantamaan asemaansa työelämässä.

Esimerkiksi lapsi- ja perhejärjestöt ovat puhuneet uudistuksessa joustavuuden puolesta. Perhevapaissa ja työelämässä laajemmin onkin tärkeää, että järjestelmä taipuu tukemaan erilaisia elämäntilanteita ja perheitä esimerkiksi osa-aikaisuuksien ja vapaiden tai tukien siirtojen myötä.

Joskus perheelle ja lapselle parasta voi olla mahdollisuus vanhempien osa-aikaiseen työhön tai tuki siihen, että lasta hoitaakin muutaman kuukauden ajan vaikkapa isovanhempi. Tärkeää on muistaa myös yhden vanhemman perheitä.

Totta on toki se, että arkipalikoita pyöriteltäessä vanhempien tuloeroilla on väliä. Jos toinen ansaitsee merkittävästi enemmän kuin toinen, tuntuu luontevalta pitää suurempituloisen täysi palkka. Kysyä kuitenkin voi, moniko suunnilleen saman verran tienaava pariskunta tosissaan laskee talousvaikutuksia.

Perheiden valinnoissa on osin kyse myös tavoista, toiveista ja tottumuksista, jotka muuttuvat verraten hitaasti. Jos yhteiskuntaa halutaan kehittää johonkin suuntaan, on sitä lainsäädännöllä ohjattava ja houkuteltava sinne.

Kelan mukaan jokainen isien oikeuksia parantanut perhevapaauudistus on lisännyt isien vapaiden käyttöä. Porkkana on siis ainakin toiminut – toki isien osuus perhevapaiden käytöstä on yhä pieni.

Poliittisten päättäjien ei pidä unohtaa syvempien yhteiskunnallisten asennemuutosten tukemista. Vanhempia ollaan alusta loppuun tasavertaisesti. Se on myös lapsen etu, ja sitä ajatusta kannattaa tukea.