Paras vaihtoehto solmujen aukomiseen olisi siirtyä brexitistä brexexitiin

Aamulehti

Hyvät asiat tunnistaa usein vasta sitten, kun ne ovat poissa.

Tällä viisaudella on useimmiten viitattu ihmisyksilön terveyteen, mutta pätee se moneen muuhunkin ilmiöön.

Euroopan unioni voidaan perustellusti luokitella tähän kategoriaan jo nyt, vaikka se on edelleen olemassa – eikä ole poistumassakaan tällä tietoa vähään aikaan mihinkään.

EU on poistumassa ainoastaan Britannian sisäisestä todellisuudesta noin vuoden kuluessa, sikäli kuin maan erojärjestelystä päästään ajoissa jonkinlaiseen sopuun.

Erityisesti EU:n onni ja autuus ovat paljastuneet Irlannin saarella asuville kahden valtion asukkaille.

Brexit, Britannian EU-ero, nimittäin uhkaa nostattaa kovan tullimuurin Irlannin tasavallan ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin eli Ulsterin maakunnan välille.

Vuosikausien levottomuudet Irlannin saarella 1990-luvulla virallisesti lopettaneessa Pitkänperjantain sopimuksessa tärkeä osa oli sillä, että tasavallan ja kuningaskunnan välinen raja tehtiin käytännössä täysin avoimeksi.

Sama tavoite on tietenkin ollut koko ajan myös EU:lla, jonka edeltäjäyhteisöihin sekä Britannia että Irlanti liittyivät jo vuonna 1973.

Manner-Euroopasta poikkeavat perinteet ovat kuitenkin pitäneet maat ulkona esimeriksi rajatarkastukset poistaneesta Schengenin sopimuksesta.

Liikkumisen vapaus on Brittein saarilla mielletty helpoksi kulkemiseksi paikasta toiseen "omilla" saarilla. Nyt vasta konkretisoituu se, että paljon parjatulla Euroopallakin on jotain tekemistä asian kanssa.

Britannian pääministeri Theresa May esittää kovaa johtajaa torjumalla EU-komission keskiviikkona julkistaman luonnoksen Britannian EU-erosopimukseksi.

Komission ehdotuksessa tullirajan synty estettäisiin käytännössä säilyttämällä Pohjois-Irlanti osana unionin sisämarkkinoita. Mayn mielestä niin toimien EU astuu itsenäisen valtion päättäjien tontille.

Periaatteessa pääministeri on oikeassa, mutta Brysselin väellä ei ole ollut esittää muutakaan vaihtoehtoa hankaluuden selvittämiseksi. Sitä paitsi rakentava ratkaisumalli olisi kaivettava esiin Lontoosta, ei EU:sta.

Britannian pääministerinä (1990–97) toiminutta Mayn konservatiivitoveria John Majoria ei pidetä maanosan poliittisten nerojen kärkikastiin kuuluvana ajattelijana, mutta tällä viikolla hän onnistui pukemaan rajaongelma-asia sanoiksi niin, että nykyisen hallituksenkin pitäisi tajuta, mistä on kyse: "Me loimme ongelman. Siksi meidän on löydettävä ratkaisukin."

Ihanneratkaisu brexitin solmujen avaamiseksi olisi itse asiassa koko brexitin peruminen. Yllättävän moni asiantuntijakin uskoo edelleen tähän mahdollisuuteen, vaikka se kieltämättä ensi tuntumaltaan kuulostaa poliittiselta pommilta.

Britannian EU-ero sentään sai taakseen juhannusaattona 2016 järjestetyssä historiallisessa kansanäänestyksessä yli miljoona ääntä enemmän kuin jäsenyyden jatkamisvaihtoehto.

Päättäjiltä on löytynyt erilaisissa tilanteissa poliittista luovuutta monenlaisten pattitilanteiden purkamiseen.

Monissa ajatuskammioissa on taatusti sommiteltu suunnitelmia, joilla brexit voitaisiin vielä kiertää. Nyt olisi korkea aika tuoda piirustukset näytille.