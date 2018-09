Oriveden synkkä salaisuus

Aamulehti

Oriveden kultakaivoksen yhteydestä on löydetty laiton kaatopaikka. Kaiken lisäksi se on ilmeisesti "palvellut" monenlaisen jätteen dumppauskohteena jo vuosia, kenties 2000-luvun alusta alkaen. Asian julkisti Suomen Kuvalehti torstaina.

Pirkanmaan ely-keskus on tällä tietoa tekemässä tarkastuskäynnin Orivedelle maanantaina. Jatkossa on syytä selvittää tarkkaan, mistä lähtien jätteitä on kipattu syvyyksiin luvatta. Kaivostoimintaa harjoitti aiemmin Outokumpu. Nyt se on australialaisen Dragon Miningin hallussa. Hämmentävintä on, että on kestänyt näin kauan ennen kuin kenenkään siviilirohkeus riitti luvattoman kaatopaikan paljastamiseen.