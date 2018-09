Opetelkaa laskemaan ja mielellään myös tarkastamaan muiden tekemiä laskelmia

Aamulehti

Miltä tuntuu, kun 600 miljoonaa euroa tuntuu katoavan kuin taivaan tuuliin ja suurin piirtein yhdessä silmänräpäyksessä?

Sitä sopii nyt kysyä viranhaltijoilta, jotka pyrkivät vastaamaan kuntataloudesta Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

Valtakunnan talous on ollut pitkästä aikaa hyvässä suunnassa, ja optimismia on valettu urakalla vaalikansaankin. Yksittäisten kansalaisten hyvänolontunnetta on edistänyt se, että tämän vuoden lopulla on poikkeuksellisen monille tulossa veronpalautuksia, jotka kaiken lisäksi ovat poikkeuksellisen isoja.

Ennakonpidätysten ja lopullisen verokertymän välille vain pääsi syntymään harvinaisen iso ero. Kuntien verotuottoja on puolestaan arvioitu koko ajan sen mukaan, paljonko ihmisiltä on kerätty veroja ennakonpidätyksinä.

Elokuussa ilmeni, että arviot ovat olleet likimain dramaattisesti pielessä. Syyskuun puolella Tampereen päättäjät saivat kuulla, että heidän kaupunkinsa tapauksessa ero odotusten ja toteutuvan välillä on noin 20 miljoonaa euroa.

Tampereelle on laiha lohtu, että virhearvio koskee kaikkia Suomen kuntia. Kokonaiskuvaa puolestaan synkentää se, että kuntien valtionosuuksien remontti vähentää myös kaupungin tuloja.

Puhumattakaan siitä, että myös sosiaali- ja terveydenhoidon uudistukseen pitäisi jollain lailla pystyä varautumaan – vaikka se ja siihen väen väkisin kytketty maakuntamalli pysyvät epävarmojen saatavien listalla pitkälle syystalveen asti.

Syyllisten hakeminen ei tietenkään ole aina ensisijaisinta silloin kun niin sanotusti uloste iskee tuulettimeen. Yhteisiin ongelmiin pitää aina ryhtyä ensimmäisenä hakemaan yhteisiä ratkaisuja.

Siitä huolimatta on syytä myös kerrata, millaisten viestien pohjalta kuntatalouden vastaavat ovat suunnitelmiaan tehneet tähän asti. Kuntaliiton näkemys esimerkiksi oli vielä helmikuussa tämä:

"Parantuneet talousennusteet ovat nostaneet myös kuntien verotulojen ennusteita vuodesta 2018 eteenpäin. Valtiovarainministeriö ennustaa työllisyyden kohentuessa palkkasumman kasvavan 3,0 prosenttia vuonna 2018 ja vuonna 2019 2,6 prosenttia."

Kyseessä oli Kuntaliiton veroennuste, johon kunnissa on totuttu luottamaan. Sen otsikkokin oli toiveita täynnä: "Kuntien verotulot kehittyvät suotuisasti".

Huomaamatta jäi, että verotuloista suuri osa kertyy kuntien työntekijöiltä. Heidän tulojaan on rokotettu kilpailukykysopimuksella, joka leikkasi lomarahoja.

Sitä ei verottaja kuitenkaan ottanut huomioon veronmaksajien ennakonpidätysprosentteja laskiessaan. Ennakoita kerättiin näin ollen liikaa, kun useimmat verovelvolliset eivät vaivautuneet korjaamaan pidätysprosenttejaan eli uusimaan verokorttejaan kesken vuoden.

Hämmentävää on, että tällaista tapahtuu nimenomaan keskustavetoisen hallituksen aikana. Keskusta on tunnettu kuntapuolue, jossa poliitikot pyrkivät aina pitämään huolta peruskuntien eduista.

Yhtä lailla hämmentävää on, että matematiikan arvostuksesta tunnetussa Suomessa ei osata laskea tämän paremmin. Tässä tapauksessa verohallinnon ja valtiovarainministeriön lukuja ei ole pahemmin tarkastettu jatkoportaissa, vaan virhe on siirretty aina eteenpäin, kunnes lasku lankeaa taas kerran tavallisen kuntalaisen/kansalaisen maksettavaksi.