Onko Sveitsissä luvassa myräkkä vai suojasäätä?

Kovat lumisateet, lumivyöryjen mahdollisuus ja Yhdysvaltain budjettiriita uhkasivat viikonloppuna maailman talousfoorumin järjestelyjä. Talous- ja valtiojohtajien eliitin on silti määrä aloittaa maailman talousfoorumin tapaaminen Sveitsin Alpeilla tiistaina.

Viime vuonna Donald Trump oli juuri astumassa virkaansa Yhdysvalloissa ja Britannia päättänyt puolisen vuotta aiemmin erota Euroopan unionista. Tuolloin paikan globaaleista parrasvaloista nappasikin Kiina.

Tänäkin vuonna Davos on kiinnostava paristakin syystä.

Ensinnäkin paikalle odotetaan Donald Trumpia. Odotus ei tosin välttämättä täyty, sillä tätä kirjoittaessa Yhdysvaltain liittovaltion hallinto oli kiinni budjettia koskevan riidan vuoksi. On siis mahdollista, että presidentin matka peruuntuu vielä.

Jos Trump lopulta pitää puheensa kokouksen päätöspäivänä perjantaina, on kiinnostavaa nähdä, miten Amerikka ensin -presidentti puhuu ja käyttäytyy kansainvälisen talouskerman kokoontumisessa. Trump on kritisoinut koko "Davos-maailmaa" ja on itse sulkeutuneisuuden edustaja.

Jo vaalikampanjassaan Trump syytti globalisaation vieneen Yhdysvalloista töitä, ja aiemmin Trumpin avustajien puheet ovat antaneet ymmärtää, että presidentti käyttää Davosia tilaisuutena ajaa omaa asiaansa. Tätä tuskin otettaisiin kovin myönteisesti vastaan.

Trump olisi ensimmäinen kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti sitten Bill Clintonin vierailun vuonna 2000. Mukaansa Trump aikoo ottaa merkittävän kokoelman hallintonsa tärkeimpiä nimiä, mukaan lukien valtiovarain- ja ulkoministerit.

Toinen kiinnostava kulma Davosissa on eurooppalaisten supertähtien esiintyminen. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja vasta hallitusneuvotteluista sopineen Saksan liittokanslerin Angela Merkelin on määrä esiintyä kokouksessa.

Uutistoimisto Reutersin etukäteistietojen mukaan Macron aikoo puhua taloudellisesta epätasa-arvosta, ilmaston lämpenemisestä ja nationalismin noususta.

Puhetta odotetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalta Jean-Claude Junckerilta. Eurofiilit kuuntelevat puheita epäilemättä tarkalla korvalla, odottaen viitteitä Saksan ja Ranskan ajatuksista Euroopan unionin uudistamiseksi, ja toisaalta hakien viitteitä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteiden kehityksestä.

Davosin kokousta on kritisoitu vuosien varrella muun muassa "kultakaulustyöläisten" kokoontumiseksi. Tänä vuonna tapahtuman teemana on ylevästi yhteisen tulevaisuuden rakentaminen pirstaloituneessa maailmassa.

Kokous on hyväntekeväisyysjärjestöille erinomainen hetki ottaa ajamiaan asioita esille. Esimerkiksi brittijärjestö Oxfam julkaisikin kokouksen alla tutkimuksen taloudellisesta epätasa-arvosta.

Raportin mukaan maailman köyhimmät 3,7 miljardia ihmistä eivät saaneet viime vuoden varallisuuden kasvusta mitään. Sen sijaan jokaisesta viime vuonna syntyneestä viidestä dollarista neljä päätyi rikkaimman yhden prosentin taskuun. Järjestö vaatikin samalla järkevää minimipalkkaa ja veroparatiisien sulkemista.

Plan International puolestaan puuttui sukupuolten tasa-arvoon kokouksen alla.

Tapahtuma itse korosti etukäteen, että paikalle odotetaan suurinta naisten määrää ikinä. Heitä on nyt "yli 21 prosenttia" osallistujista.