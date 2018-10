On oikein palkita rohkeita saavutuksia

Aamulehti

Moni varmasti muistaa, miten Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon varsinaisesti tekemättä mitään. Tänä vuonna veikkailtiin, menisikö rauhanpalkinto nyt Koreoiden johtajille. Ei onneksi mennyt.

Sen sijaan palkittiin jo etukäteen veikkauksissa esillä olleet Nadia Murad ja Denis Mukwege. Murad tunnetaan äärijärjestö Isisin käsiin joutuneena naisena, joka onneksi pelastui ja on kertonut kokemastaan. Mukwege on lääkäri, joka on auttanut seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita naisia.

Johtajien yritykset lähentyä Koreassa ovat tärkeitä. Silti oikein on palkita ruohonjuuritason rohkeita saavutuksia.