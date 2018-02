On epäreilua, että huumekokeilukin on rikos ja siitä jää jälki rekisteriin

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö Tuukka Tammi esittivät THL:n blogissa (13.2.), että huumeiden käytöstä ei pitäisi enää rangaista.

Perusteluina he käyttivät muun muassa sitä, että käyttörikos merkitään rekisteriin, mikä voi sulkea ovia nuorilta. Olennaisempaa kuitenkin on, että jos rikolliseksi leimautumista ei tarvitse pelätä, on hoidon ja avun tarjoaminen helpompaa.

Ajatus on hyvä. On turha käyttää viranomaisten aikaa pieniin rangaistuksiin, kun aikaa ja rahaa voitaisiin sijoittaa käyttäjien auttamiseen ja käytön vähentämiseen muilla keinoilla.