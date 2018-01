Olennaista on suojella uskoa oikeuteen

Valtioneuvoston on määrä päättää tänään, irtisanotaanko virkarikostuomion saanut valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen. Oikeusministeriö on esittänyt kantanaan irtisanomista.

Nissinen sai tuomionsa ohjattuaan laitoksensa koulutusta veljensä yrityksen hoitoon. Nissinen itse on sanonut olleensa hyvällä asialla, mutta se ei juuri auta, jos on oikeuden mukaan ollut esteellinen tekemään päätöstä.

Nissisen jatkomahdollisuuksia punnittaessa puntarissa on myös yleinen luottamus syyttäjälaitokseen. Tätä luottamusta on suojeltava, ja se on saanut Nissisen vuoksi kolauksen. Valtion peruspilareihin on voitava uskoa.