Nyt Trump ojensi kättä, mutta koska alkaa taas nyrkin puiminen?

Kun Yhdysvaltain presidentti pitää vuotuisen liittovaltion tilaa koskevan puheensa, hän yleensä pitää ylevyydestä. Niin myös Donald Trump.

Trumpin ensimmäinen State of the Union -puhe vilisi viittauksia kauniiseen amerikkalaiseen sieluun, teräksiseen selkärankaan, upeaan maahan, Yhdysvaltain lippuun ja yhteen amerikkalaiseen perheeseen. Koristeluna oli cowboy-elämästä muistuttavia sanoja, kuten rajaseutu ja kesyttäminen. Ja koska puhe oli Donald Trumpin, yritykset hillitä hiilen käyttöä olivat tietysti "sota" "kaunista, puhdasta" hiiltä vastaan.

Presidentti kuitenkin pyrki varsin asiallisesti edenneessä puheessaan yhdistämään Yhdysvaltoja ja maan poliitikkoja, mikä oli myönteinen yllätys sammakkosuustaan tunnetun presidentin kohdalla. Piikit vastustajia kohtaan olivat rivien välissä.

Kutsu kaikui osin kuuroille korville, sillä monet demokraatit boikotoivat puhetta. Trumpin ensimmäinen, myrskyisä virkavuosi on ollut heille liikaa.

Paikalla olleet republikaanit sen sijaan taputtivat uskollisesti ja usein, ihan kuin presidentin valinta ei olisi ikinä aiheuttanut kiistan puolikastakaan puolueen sisällä.

Liittovaltion tilaa koskeva puhe pohjaa perustuslain vaatimukseen, jonka mukaan presidentin on annettava kongressille määräajoin tietoja liittovaltion tilasta. Se on presidentin vuotuisista esiintymisistä tärkeimpiä, ja antaa jokaiselle presidentille erinomaisen mahdollisuuden kehua omaa hallintoaan ja nostaa esiin ajatuksiaan ja haluamiaan asioita.

Myös Trumpin puhe sisälsi paljon kehuja omista aikaansaannoksista, eritoten verotuksessa, teollisuudessa, työpaikkojen luomisessa ja palkkojen nousussa.

Inhimillistä tunnetta siihen toivat viittaukset useisiin paikalle kutsuttuihin arjen sankareihin, "tavallisiin" ihmisiin.

Sävyn lisäksi kiinnostavimmat asiat puheessa lienevät kommentit siirtolaisuudesta ja Guantánamon vankilasta. Siirtolaisuus on ollut puheissa erityisesti viime viikkoina. Guantánamon ovien sulkeminen taas oli Barack Obaman ensimmäisiä lupauksia presidenttinä. Sitä hän ei koskaan pystynyt täysin täyttämään.

Erityisen paljon kongressi ja Valkoinen talo ovat kiistelleet niin sanottujen unelmoijien eli lapsena luvatta maahan tuotujen siirtolaisten asemasta. Obaman aikana heille kehiteltiin laillisen aseman maassa lupaava ohjelma, jonka Trump aiemmin päätti lopettaa. Nyt Trump lupasi, että näille unelmoijille luodaan laillinen polku kansalaisuuteen. Vastineena on tietysti Trumpin toivoma muuri Meksikon vastaiselle rajalle. Upea muuri, kuten Trump sanoi.

Presidenttien puhuessa faktantarkistus on usein valttia, ja näin on erityisesti Trumpin kohdalla. Esimerkiksi sanomalehti New York Times tarkisti presidentin faktoja heti tuoreeltaan. Jotkut olivat silkkaa pötyä, toiset totta. Monessa kohdassa tuomio oli "totta, mutta kaipaa kontekstia."

Osin kontekstitoiveissa oli kyse siitä, että hyvä kehitys on alkanut ennen Trumpia ja Trumpista riippumatta. Esimerkiksi työ terroristiliike Isisin syrjäyttämiseksi Syyriassa ja Irakissa alkoi Obaman kaudella. Mutta jos kunniaa leijuu ilmassa ilman vartijaa, fiksu nappaa kunnian.

Tunnin ja 20 minuutin ajan Trump oli silti varsin presidentillinen, yhdistävä ja sovinnollinen. Se valitettavasti tuskin kestää kauan.