Nyt on loistotilaisuus tutustua teatteriin

Suomalaisten kesäfestivaalien klassikot ovat tulleet kypsään keski-ikään. Tällä viikolla on Tampereen Teatterikesän vuoro juhlistaa 50-vuotista taivaltaan.

Teatteri on taiteenlajina parhaimmillaan sekä perinteitä kunnioittava että rohkeasti uudistuva. Lavoilla voidaan esitellä kansainvälisiä ja kokeilevia tuulia tai houkutella uutta yleisöä teattereihin kertomalla tutuista populäärihahmoista, kuten viihdetaiteilija Kikasta.

Puolen vuosisadan iässä juhlan haaste on vakuuttaa alle 50-vuotiaat siitä, että teatteri on tulevaisuudenkin laji. Tällä viikolla Teatterikesä on vähintäänkin erinomainen vaihtoehto yleisurheilun EM-kisojen seuraamiselle.