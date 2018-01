Niinistö on nyt vallassaan vahvempi

Vaikka presidentin tosiasiallista valtaa on rajattu sitten Urho Kekkosen ajan, on silti mahdollista näyttäytyä vahvana johtajana.

Historiallisella tuloksella uudelleen valitun Sauli Niinistön tapauksessa vahvan kuvan luomisessa avuksi ovat epäilemättä olleet persoona ja tapa hoitaa virkaansa, mutta myös aika, jossa elämme.

Monella tavalla vapaa ja yksilöä korostava nykyhetki jo itsessään lisää – paradoksaalisesti – turvallisuuden kaipuuta. Kun kaikki on mahdollista, tuntuu hyvältä kuulla jonkun sanovan, miten olisi hyvä olla.

Oman osansa turvallisuuden kaipuuseen tuovat Venäjän uhittelu vaikkapa Ukrainassa, terrorismi ja sotien saapuminen Suomenkin ovelle. Kuplien, uhkien, tiedon ja epätiedon yhteentörmäyksessäkin voimaa on sillä, joka pystyy antamaan vakuuttavan vastauksen ja uskottavan suunnan, rauhallisuuden tunteen.

Vahvan nokkahahmon rakastaminen on liittynyt suomalaisiin yli sadan vuoden ajan. Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo haki Lapin Kansassa joulukuussa selitystä jo keisarivallan ajasta. Suomalaisuuteen liittyy usko etäisauktoriteetteihin, ja Paloheimon mukaan presidentti on ollut omassa "lähes monarkistisessa sfäärissään." Tasavaltalaisetkin tahtovat katsoa ylöspäin.

Uutta tai uudehkoa on se, miten presidentille on alettu viime vuosina kaivata enemmän valtaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan keväällä 2017 julkistamassa kyselyssä 43 prosenttia vastaajista arvioi, että presidentillä on liian vähän valtaa. Enemmistön mielestä valtaa oli sopivasti, mutta lisäpotkua toivovien osuus oli suuri ja se on kasvanut vuodesta 2002 merkittävästi.

Helsingin Sanomien joulukuussa julkaistussa kyselyssä 52 prosenttia vastaajista antaisi presidentille lisää valtaa myös sisäpolitiikassa. Alma-kyselyssä samassa kuussa 26 prosenttia tahtoi seuraavan presidentin panostavan nykyistä enemmän Suomen kansainvälisen aseman vahvistamiseen tapaamalla muita johtajia. Heti perään presidentin toivottiin vähentävän vastakkainasettelua kotimaassa, mutta vain yhdeksän prosenttia toivoi presidentiltä enemmän sisäpoliittisia kannanottoja.

Voi pohtia, moniko on miettinyt, minne erittäin vahvan presidentin tie Suomen veisi, ja kuinka vahva presidentti lopulta edustaa kansaa paremmin kuin kansan valitsemat kansanedustajat.

Vahvan presidentin kaipuu antaa silti mietittävää päivänpolitiikassa. Kaivataanko haavekuvaa nyrkkiä pöytään lyövästä presidentistä, koska arkipolitiikka näyttäytyy sekaisena pelinä?

Juuri valittu persoona itse on pyrkinyt puoluepolitiikan ulkopuolelle, koko kansan edustajaksi. Sen todisti jo Niinistön halu asettua kotipuolueensa kokoomuksen sijaan valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Se on myös toiminut.

Vaalikampanjassa Niinistö myös paikoin pelasi varman päälle; sanoi jotain mutta ei paljastanut mitään. Kun ei ota tiukkaa kantaa, ei oikein voi suututtaakaan ketään.

Niinistön saavutus on historiallinen. Häneen ja hänen linjaansa luotetaan ja häntä arvostetaan yli puolue-, alue-, ikä- ja sukupuolirajojen.

Vaikka presidentti ei ole muuttunut lain kirjaimessa yhtään aiempaa vahvemmaksi, on selvää, että tällainen mandaatti tekee Niinistöstä henkisesti ja moraalisesti toisella kaudellaan aiempaa vahvemman presidentin.