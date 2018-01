Myrkyllinen maskuliinisuus vaikuttaa kaikessa kommunikaatiossa

Markus Määttänen

Minulle on ehkä kehittynyt jonkinlainen kuuntelemisen taito, mutta se ei ole riittävä. Kuuntelukykyni on rajoittunut haastatteluiden tekemiseen toimittajana. Kun jutunteko loppuu, loppuu myös kuunteleminen.

Kehno kuuntelukykyni on myrkyllisen maskuliinisuuden tuotosta.

Myrkyllinen maskuliinisuus liitetään #metoo-liikkeessä seksuaaliseen ahdisteluun. Esille se hyppäsi jo ennen #metoota, Donald Trumpin valinnassa vähemmistöäänin Yhdysvaltain presidentiksi. Hänen nauhoille tallentunut kerskuntansa naisten kourimisesta oli Trumpista pelkkää poikien pukuhuonepuhetta.

Oikeasti myrkyllinen maskuliinisuus on seksuaalista ääliöintiä laajempi termi. Se vaikuttaa kaikessa kommunikaatiossa.

Rakastan omaa ääntäni, sen tuottamia lauseita, aivan kuin Trump tweettejään. Kasvoin itserakkauteeni 1970-luvulla, kun kuuntelin turbiini-insinööri-isääni ja hänen betoni-insinöörikaveriaan.

Kun miehet puhuivat, he ottivat koko tilan haltuunsa. Automaattinen oletus oli, että heitä kuunneltiin, he olivat parhaiten tietäjiä, he vetivät showta. Stand up -taide on kasvanut samasta juuresta – itsevarmoista, ääntään rakastavista insinööreistä. Koomikot erosivat heistä vain siinä, että insinöörit nauroivat ensimmäisenä itse omille jutuilleen.

Oman äänensä rakastamiseen liittyy se, että toisten kuunteleminen on lähes mahdotonta. Tämä kuuluu nyt erityisesti aktiivimallin puolustajien parhaiten tietämisessä. Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki puolustaa mallia järkähtämättä, vaikka työtön todistaa yhtä tiukasti olleensa aktiivinen, mutta ilman tulosta.

Tuntuu toksisuus arkipäivän keskustelussakin. Kun joku tulee juttelemaan, keskeytän viimeistään kolmannen lauseen kohdalla. Isken väliin jollakin mielestäni älykkäällä mielleyhtymällä, ironialla tai sarkasmilla.

Olivat lauseeni mikroskooppisen fiksuja tai täysin turhia, kyse on myrkyllisen maskuliinisuuden ohjaamasta vallananastuksesta.

Yritys dominoida keskustelua on turhaa vallan viemistä, ellei puhu vaaliväittelyssä suohon vastustajaansa, tai riimittele rap-battlessa.

Puhevallankaappaukseen on kannustanut insinöörien lisäksi rakastamani maskuliininen populaarikulttuuri. Stanley Kubrickin Lolita-elokuvassa (1962) Clare Quilty hölöttää Humbert Humbertin hulluksi läiskiessään päissään pingistä. Aki Kaurismäen elokuvien lauseet ovat teräviä ja humalluttavia, kuin Koskenkorva-paukkuja. Quentin Tarantinon dialogi on musiikkia.

Kaikissa soi myrkyllinen maskuliinisuus. Mikä tähän auttaisi?

Yksinkertaisin hoito on sulkea suunsa ja olla hiljaa.

Hoito ei paranna vaivaa täysin. Oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoski listaa Helsingin Sanomissa 16. tammikuuta kylmän kuuntelun yhdeksi yleisimmistä huonon kuuntelijan tavoista. Se tuottaa puhujalle tunteen, ettei hänen sanomisillaan ole mitään merkitystä. Kuulijan pitää antaa jotain, vähintään katsekontakti, edes nyökäytys, kosketus olkapäälle.

Ihminen puhuu koko kehollaan. Tämä on yksi syy miksi some-puheessa kärjistytään helposti. Somessa nonverbaalinen viestintä ei anna pehmikettä koville sanoille.

Trump twitteröi presidenttinä enää korkeintaan seitsemän vuotta. Oman myrkyllisen maskuliinisuutensa purkamisen voi aloittaa jo nyt.

Jos pidät omasta äänestäsi, niin kuin minä, mene metsään ja esitä monologisi puille. Niitä ei haittaa. Kun on muita läsnä, sulje suusi, katso silmiin ja kuuntele, puhtaasti.

Kirjoittaja on Aamulehden kulttuuritoimittaja.