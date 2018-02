Myös hyväntekijä voi muuttua pahantekijäksi, ja sitä vastaan pitää taistella

Aamulehti

Joskus hyväntekijä muuttuu pahantekijäksi.

Viimeisin esimerkki aiheesta on brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam. Ensin järjestön työntekijöiden väitettiin maksaneen seksistä Haitissa vuoden 2010 maajäristyksen jälkimainingeissa.

Skandaalia pahensi se, että järjestön sisäisen raportin mukaan kolme Oxfamin työntekijää on uhkaillut fyysisesti todistajaa asiaa koskevan tutkinnan yhteydessä. Lisäksi esiin on noussut syytöksiä jopa 14-vuotiaiden vapaaehtoisten hyväksikäytöstä järjestön brittikaupoissa.

Tiistaina kävi ilmi, että Oxfamilla on nyt tutkinnassa 26 uutta epäilyä epäsopivasta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Niistä enemmistö on tapahtunut kansainvälisissä toiminnoissa, osa äskettäin. Osasta on jo pidempi aika. (STT 20.2.)

Tapaus Oxfam ei silti ole mitenkään poikkeuksellinen. Esimerkiksi rauhanturvaajien harjoittamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä on raportoitu useista maista, lukemattomia kertoja ja vuosikausien ajan. Asiasta on keskusteltu usein.

Avunantajiin tai avustusjärjestöihin liittyvät väärinkäytökset eivät ole tuntemattomia Suomessakaan. Muutama vuosi takaperin kohuttiin Suomen Punaiselta Ristiltä rahaa kavaltaneesta naisesta. Paljon huomiota on saanut myös Syyrian "lelusalakuljettajana" tunnetun miehen tapaus.

Väärinkäytöspaljastuksia käytetään mielellään avustustyötä ja -järjestöjä vastaan. Miksi antaa rahaa, kun näin siinä käy kuitenkin. Brittihallituksen rahoitus Oxfamille on toistaiseksi kiinni, ja Britanniassa on jo pelätty, että tapaus Oxfam vähentää myös muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen saamia lahjoituksia (FT 19.2). Samalla koko alalle on vaadittu parempaa läpinäkyvyyttä ja valvontaa.

Järjestöjen on oltava tarkkoina rahankäytöstään, palkkaamastaan henkilökunnasta ja ennen kaikkea järjestönsä toimintatavoista. Rima on avustusjärjestöissä moraalisesti monia muita sektoreita tai työpaikkoja korkeammalla, sillä niissä työskennellään sekä verorahojen tuella että yksittäisten ihmisten lahjoitusvaroin – hyvän tahdon ja luottamuksen varassa.

Avustustyötä tehdään usein raskaissa oloissa kaukana kotoa. Siihen osallistuvat kohtaavat pahimmillaan sanoinkuvaamatonta hätää ja kauhua.

Työtä tehdään usein köyhissä maissa, joissa epätoivo tekee ihmisen alttiiksi hyväksikäytölle. Työntekijöitä voi olla eri taustoista ja maista, joissa ihmisoikeustilanne ei sielläkään välttämättä ole häävi tai naisen asema korkea. Olosuhteet ovat siis enemmän kuin otolliset rumille keinoille helpottaa omaa oloa.

YK:n varjon alla seksuaalisesta hyväksikäytöstä raportoidaan suhteessa yleisemmin operaatioissa, joissa tehdään työtä kaikista haavoittuvimmillaan olevien ihmisten kanssa – nälkäisten, kaukana kotoaan olevien, epätoivoisten – ja olosuhteissa, joissa turvallisuus- ja oikeusverkostot ovat heikot.

Mikään määrä omaa raskasta elämää ei kuitenkaan oikeuta käyttämään hyväksi hädänalaisia – heitä, joita on tarkoitus auttaa.

Ihmisen tapojen ja asenteiden muuttaminen on hidas urakka, mutta ei mikään syy antaa periksi tai olla tekemättä mitään. Yhä edelleen tarvitaan lisää koulutusta, ainakin YK:n tapauksessa lisää naisia osallistumaan rauhanturvaoperaatioihin ja eri järjestöjen johdossa yksinkertaisesti nollatoleranssi seksuaaliseen hyväksikäyttöön.