Muumidiplomatiaa Japanissa

Japanissa on noussut kiista Muumilaakson sijainnista. Kysymys esitettiin lukiolaisten maantiedon kokeessa, jossa piti sijoittaa sarjakuvahahmoja oikeaan kieleen ja maahan. (AL 15.1.). Hämmennys on ymmärrettävää, sillä Muumilaaksohan on fiktiivinen paikka.

Sopivaa vastausta sai selitellä muun muassa Suomen suurlähetystö Tokiossa. Ruotsin paikallinen lähetystö kuitenkin sotki pakkaa väittämällä, että Muumilaakso on Ruotsissa.

Hellyttävää on, että kinamme länsinaapurin kanssa ovat tällä tasolla, ja että Suomi-diplomatiaa tehdään Japanissa mielikuvitushahmoilla. Suhteissa kaikki hyvin.