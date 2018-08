Mitä tehdä, jos kansa raitistuu käsiin?

Aamulehti

Joskus negatiiviset talousuutiset ovatkin positiivisia. Joskus laskevia myyntilukuja pitää tervehtiä ilolla.

Alkon heinäkuun myynti väheni kokonaiset kymmenen prosenttia viime vuodesta. Suomalaiset eivät käyttäneetkään keskikesän hellepäiviä ryypiskelyyn, kuten olisi saattanut takavuosien perusteella pelätä.

Valtion viinamonopolin myyntiä on osaltaan pudottanut 5,5-prosenttisten lonkeroiden pääsy tavallisten kauppojen hyllyille, mutta on kyse muustakin. Raittiudesta ja kohtuudesta on tullut uuden polven valtavirtaa.

Sitä osoittaa sekin, että viinoja tislaava Altia on myös kamppaillut laskevan liikevaihdon kanssa.

Kehitys pakottaa jossain vaiheessa myös pohtimaan perusteellisesti koko suomalaisen alkoholipolitiikan perusteita. Enää ei riitä pelkkä "saatavuus ja hinta" -argumentointi monopolin puolustamiseksi. Järjestelmän haastaa myös alkoholin etämyynnin sallittavuudesta kehkeytynyt keskustelu.