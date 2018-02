Mitä tehdä aseille, joiden tarkoitus on joskus tappamistakin pahempi

Äärijärjestö Isis on ajettu Syyrian Raqqasta. Siihen kaupungin hyvät uutiset sitten loppuvatkin.

Tamperetta jonkun verran suurempi oleva Raqqa oli Isisin kalifaatin epävirallinen pääkaupunki Syyriassa vuodesta 2014 viime vuoden lopulle.

Sen valtasivat lopulta lokakuussa Yhdysvaltain tukemat kurdi- ja arabijoukot. Uutiskuvissa ja -videoilla näkyy raunioina oleva kaupunki. Suurin osa Raqqan asukkaista on paennut. YK arvioi, että heistä 60 000 olisi palannut takaisin.

On selvää, että kaupungin jälleenrakentaminen kestää vuosia. Jo pelkkä rakentaminen ja sen rahoitus olisivat yksinään suuri ongelma, mutta Isis jätti jälkeensä taajaan miinoitetun kaupungin.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) mukaan miinat ovat tappaneet tai haavoittaneet noin viittäsataa ihmistä Raqqassa lokakuun jälkeen. Lääkärit ilman rajoja -järjestön luku on 300.

YK puolestaan arvioi, että miinat vaativat 50–70 uhria viikossa. Tilannetta voi verrata vaikkapa Afganistaniin, jossa miinojen uhreja kertyy saman verran noin vuodessa.

Todelliset uhriluvut ovat todennäköisesti järjestöjen tilastoja suurempia.

Monet Isisin kaupunkiin jättämät miinat ovat omatekoisia räjähdeviritelmiä. Ilmaiskujen jäljiltä kaupungissa saattaa olla myös räjähtämättömiä pommeja ja ohjuksia. Ansat voivat vaania missä tahansa, vaikkapa pyyhkeen alla, kaapissa, verhon takana tai jääkaapin sisällä.

YK:n apulaispääsihteeri ja Syyrian kriisin humanitaarisen avun aluekoordinaattori Panos Moumtzis sanoi hiljattain uutistoimisto Reutersille, ettei vastaavaa räjähtämättömien materiaalien määrää ole nähty koskaan. "Joka talo, joka huone, joka sentti kaupungista", hän kuvasi määrää.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä on arvioitu, että räjähteiden raivaaminen Raqqasta voi viedä yli kaksi vuosikymmentä. (WSJ 5.2.)

HRW on huolissaan siitä, ettei kaupungin puhdistamiseksi ole saatu ja annettu tarpeeksi apua. Isisin vastaisen liittouman jotkut jäsenet ovat antaneet tukea siivousoperaatiolle, mutta se kohdistuu pääasiassa teiden kaltaisiin kriittisiin infrastruktuurin osiin.

Raqqasta on raportoitu omatoimisia räjähdepuhdistajia, joille kotiin palaavat maksavat asuntojensa tarkistuksista.

Virallisten kanavien kautta avun saanti kestää. Omatoimisten miinanraivaajien käyttö on riski kaikille, sekä tekijöille että palvelun ostajille.

Ihmisiä on yritetty kieltää palaamasta, ainakaan tarkistamattomaan taloon, mutta ymmärrettävästi moni pyrkii palaamaan kotiinsa esimerkiksi ankeilta pakolaisleireiltä.

Vaikka Ottawan sopimus on vähentänyt henkilömiinojen käyttöä, ne ovat edelleen ongelma monessa maassa ja konfliktissa.

Vuonna 2016 keskimäärin 23 ihmistä päivässä kuoli tai vammautui henkilömiinan seurauksena ympäri maailman. Miinat on tehty mieluummin vammautus- kuin tappotarkoituksessa sillä logiikalla, että sodassa on hitaampaa ja hankalampaa hoitaa haavoittuneita kuin kuolleita.

Miinojen ongelma on myös niiden pitkäikäisyys, kuten Raqqassa on huomattu. Erilaisten räjähteiden löytäminen ja raivaaminen on ensimmäinen tehtävä ennen kuin kaupunki voi jälleen alkaa nousta jaloilleen ja muuttua edes hiukan normaaliksi kodiksi. Se voi vaatia vielä vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja useita ihmishenkiä.