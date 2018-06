Sote-jokeri on nyt Brysselissä, ja EU voi jopa pelastaa suomalaiset poliitikot häpeältä

Aamulehti

Outokummun kolmas ydinreaktori on nyt lähempänä valmistumistaan kuin koskaan ennen, otsikoitiin viime viikolla. Se aiheutti lähinnä surkuhupaisia mielleyhtymiä.

Ydinvoimalalla sekä sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksella sotella on tiettyjä yhteisiä piirteitä. Kauan on mennyt.

Mutta nyt myös sote ja siihen kytketty maakuntauudistus ovat lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta sai perjantaina valmiiksi lausuntonsa soten valinnanvapaussäännöksistä.

Perustuslakivaliokunnan tuomio oli: hallituksen esityksessä on edelleen vikoja, mutta viat voidaan korjata. Kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta.

Juridinen arvio sai poliittisen kumppanin kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orvon tuumailuista, jotka hän esitti lyhytviestipalvelu Twitterissä pian perustuslakivaliokunnan lopetettua kokouksensa.

”Perehdytään huolella, hallitus antaa vastauksensa ja eduskunnassa tehdään muutokset. Paljon työtä vaatii, mutta näyttäisi että ratkaisu voidaan löytää”, Orpo viestitti.

Se taas tarkoittaa, että suuri suomalainen lehmänkauppa on lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen.

Siitä kun ei päästä mihinkään, että lehmänkaupasta on edelleen kysymys. Keskusta on saamassa maakuntamallinsa ja -vaalinsa. Kokoomus on saamassa yksityisiä terveyspalveluja tuottavia yrityksiä miellyttävän valinnanvapauslakinsa.

Kolmannelle hallituspuolueelle, sinisille, riittää se, että Juha Sipilän hallitus pysyy pystyssä. Se pitää sinisten viisi ministeriä mustien autojen takapenkeillä vielä lähes vuoden.

Orvon harmiksi kaikki kokoomuslaiset vain eivät ole täysin vakuuttuneita tämän kaupanteon autuaaksi tekevästä ihmevoimasta. Tämänkin jälkeen seurataan siis vielä tiukasti sote-lakien käsittelyä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jolle pallo nyt heitettiin.

Perustuslakivaliokunta edellytti muun muassa lisää vaiheistusta valinnanvapauden käyttöönottoon ja lisää rahaa, jolla varmistetaan palvelujen toimiminen sekä ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen myös poikkeusoloissa.

Tämäkin kuulostaisi olevan ristiriidassa kokoomuksen ja Orpon ehtojen kanssa. Orpohan sanoi vielä noin viikko sitten, että valinnanvapauden lisäksi myös soten säästötavoitteiden on toteuduttava, jotta kokoomus voisi hyväksyä ratkaisun.

Puutteet pitää siis hoitaa kuntoon sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mistä uusi lakiteksti palaa vielä kerran perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Kaiken lisäksi pelissä on eurooppalainen jokerikortti. Perustuslain tulkitsijat näet totesivat, että hallituksen on tehtävä sote-suunnitelmastaan selkoa myös Euroopan unionin komissiolle.

Komissio valvoo, etteivät sen jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, anna yrityksille tukia, jotka vääristävät kilpailua. Brysselin-käsittelystä voi tulla hyvinkin kiinnostava ja jopa jännittävä prosessi.

Siitä voi tulla myös poliittisesti helpottava tekijä. Jos EU-komission mielestä Suomen malli on valtiontukisäännösten vastainen, voidaan Suomessa todeta, että komissio kaatoi soten. Yhdenkään puolueen tai poliitikon tarvitsisi ottaa vastuuta epäonnistumisesta.