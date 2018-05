Mikä on kannustimien lisäarvo?

Aamulehti

Suomen valtiolla on velkaa tällä hetkellä noin 106 miljardia euroa. Tämä on noin 20 000 euroa kansalaista kohti, uuden pienen henkilöauton hinnan verran, jokaista elävää ihmistä kohti, vastasyntyneestä saattokodissa makaavaan.

Suomen kansantalouden pitäisi tuottaa lisäarvoa niin paljon, että velan kasvu pystyttäisiin pysäyttämään.

Mitä tuo lisäarvo sitten on?

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) nosti kansantaloustieteen keskeisen termin pöydälle viikko sitten keskustellessaan pitkäaikaistyöttömän kanssa Ylen ohjelmassa.

Kosken mukaan "työttömyys on lisäarvon puutetta". Kosken mukaan jos ihminen on työtön, niin silloin on kyse siitä, että "hän ei kykene myymään osaamistaan tai tuottamaan sitä lisäarvoa, joka auttaisi hänet siitä köyhyydestä pois".

Lisäarvon käsitettä pohti ankarasti jo kommunistien kotijumala Karl Marx 1800-luvulla.

Teollisen vallankumouksen maailmassa tavaroiden tuottaminen vaati koneiden lisäksi paljon myös ihmisten työvoimaa.

Marxille lisäarvo oli erotus tavaran tuottamiseen käytettävän työajan arvon ja kapitalistin tavarasta saaman hinnan välillä.

Lisäarvon käsite on markkinatalouden puolustajillakin yhä liiaksi jumissa ihmistyövoiman arvossa, vaikka suurin osa tavaroiden tuotannosta tapahtuu automatisoidusti teollisuusroboteilla ja koneilla.

Hyvinvointivaltiot ovat perustuneet väestön keskimääräisesti korkeaan koulutustasoon.

Sellaista koulutusjärjestelmää vain ei ole vielä keksitty, joka pysyisi alati muuttuvan maailman lisäarvovaatimuksissa mukana.

Pitkäaikaistyöttömät ovat enimmäkseen kouluttautuneet aloille, joilla ihmistyövoiman tarve on laskenut.

Tämä koskee niin tavaroiden tuotantoa kuin palveluita.

Hyvinvointivaltioissa kehitys kulkee kohti maailmaa, jota tieteiskirjailija Isaac Asimov kuvasi vuonna 1957 ilmestyneessä romaanissaan Alaston aurinko.

Asimovin romaanissa Solaria-planeetan asukkaat elivät automatisoidun tuotannon yltäkylläisyydessä, mutta erakkoina. He kommunikoivat keskenään näyttöjen välityksellä eivätkä voineet sietää toisen ihmisen fyysistä läsnäoloa muussa paitsi juuri ja juuri lisääntymistarkoituksessa.

Nykymaailma on erakoitumisen sijaan kuplaantunut. Ihmiset valitsevat sosiaalisen kuplan, jossa elävät näyttöjen välityksellä toisten samanmielisten kanssa.

Miten tässä maailmassa ihminen tuottaisi parhaiten lisäarvoa?

Inhimillistä läsnäoloa vaativien hyvinvointipalveluiden innovointi ainakin on kuplaantuneessa maailmassa välttämätöntä. Myös automatisoitujen palveluiden inhimillistäminen tekoälyjä fiksummaksi koodaamalla vaatii loputtomasti innovointia.

Tärkeää on yrittäjyyden koulutuksen lisääminen sekä kannustinloukkujen muuttaminen yksiselitteisesti yrittämistä kannustaviksi eikä siitä rankaiseviksi, kuten vieläkin usein työttömillä tapahtuu.

Kannustinloukkujen purkamisesta ovat Suomen hallitukset puhuneet jo vuosikymmeniä, mutta jostain syystä edes porvarihallituksilta se ei tunnu kunnolla onnistuvan. Loukkujen purkaminen on vielä soteakin suurempi asia seuraavalle hallitukselle. Siitä syntyisi todellista lisäarvoa valtion velan kasvun taittamiseen.