Mihin tärkeysjärjestykseen kaikki tärkeät laitetaan?

Aamulehti

Mikä on sopiva palvelutaso kaupungissa?

Sitä pääsevät jälleen miettimään Tampereen päättäjät, kun ensi vuoden budjettiehdotus etenee hallinnon portaissa.

Kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen, joka on sanalla sanottuna puhuttava. Vuosien 2018–2020 talousohjelmassa on jo 43 miljoonalla eurolla säästöjä. Ensi vuoden kehyksessä on aikaistettuja toimia sekä 20 miljoonan euron edestä uusia toimenpiteitä. ( AL 10.8.)

Säästölistalla on useita kiihdyttäviä kohtia: subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen, opetusryhmien koko ja päiväkotiryhmien suhdeluvut, uusien omaishoitosopimusten loppu, Näsilinnan Milavidasta luopuminen, katujen hoidon heikentäminen, pysäköintimaksujen korottaminen.

Mukana on myös kohtia, jotka tuskin hermostuttavat suurta yleisöä. Yksi tällainen on kaupungin kansainvälisten kumppanuuksien uudelleenarviointi. Moniko kaupunkilainen edes tietää, että Tampere maksaa 5 000 euroa vuodessa Euroopan älykkään liikenneverkoston jäsenyydestä? Valitettavasti tältä viivalta kertyvä säästö on pieni.

Pienet säästöt kannattaa napsia, mutta isot säästöt ovat saatavilla vain vaikeimmista paikoista. Tampereella on katsottava tarkkaan suurta kuvaa. Mikä on tärkeää, ja kuinka tärkeää on tärkeä?

Yksi yksittäinen suuri säästökohde on Sorsapuistoon suunniteltu kiinteä tekojää. Sen peruminen harmittaisi epäilemättä monia, mutta kun kustannus on 3 miljoonaa eikä jää ole välttämätön, leikkaus näyttää helpolta.

Koulutuksesta ja terveys- ja sosiaalipalveluista saatava säästö on suurempi, mutta niiden välttämättömyyden ja vaikutusten arviointi huomattavasti hankalampaa.

Noin miljoonan säästö kertyisi, jos uusia omaishoidon tukipäätöksiä ei enää myönnettäisi, vaikka kriteerit täyttyvät. Toisin kuin muualla, Tampereella näitä on myönnetty, vaikka budjetti olisi ylittynyt. Asian kääntöpuolena kaupungin näkökulmasta on, että tukien epääminen voi siirtää ihmisiä kalliimpien muiden palveluiden pariin.

Veronkorotukset ovat aina keskusteluun nouseva vaihtoehto. Ilmoille on heitetty myös ajatus vain koulutukseen suunnattavasta "osaveronkorotuksesta", sivistys- ja hyvinvointimaksusta.

Voi ajatella, että tällainen vain koulutusta turvaava veronkorotus parantaisi Tampereen imagoa. Koulutuksesta ja lapsista leikkaaminen näyttää huonolta kaikkien silmissä, semminkin, kun Tampere yrittää olla yliopistokaupunki ja hyvä paikka asua.

Samalla voidaan jatkaa kysymään, eikö katujen, pyöräteiden ja puistojen hoitotason alentaminen yhtä lailla heikennä kaupungin imagoa mukavana asuinpaikkana etenkin pyöriä suosivien, keskustan läheisyydessä asuvien opiskelijoiden ja nuorten perheiden silmissä? Sekin voi osoittautua kalliiksi imagotappioksi ottaen huomioon, että juuri nuoret valmistuvat pitäisi saada pidettyä kaupungin asukkaina.

Museo Milavidasta luopumisen on säästölistoilla arvioitu luovan "merkittävää" imagohaittaa. On kieltämättä hankalaa esiintyä eurooppalaisena kulttuuripääkaupunkina, jos lopettaa museoitaan. Yksityisille Näsilinna on hankala toimipaikka, mutta esimerkiksi tekstiiliyritys Finlaysonille kohde istuisi kuin kuosi kankaaseen.

Kaupungin päättäjiltä vaaditaan nyt tarkkaa kokonaiskuvan hallintaa sekä kykyä vaikeisiin ja luoviinkin ratkaisuihin.