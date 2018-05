Mielenterveyden parantamisessa riittää edelleen töitä

Aamulehti

Suomalaiset voivat paremmin kuin vuosikymmen sitten, ainakin mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrän perusteella. Vuonna 2016 jäi masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 2 900 ihmistä. Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on laskenut kolmanneksen vuodesta 2007, jolloin masennus vei työkyvyttömyyseläkkeelle 4 300 ihmistä.

Myös masennusten ikävimmät lopputulokset, itsemurhat, ovat vähentyneet Suomessa tasaisesti jo vuodesta 1990. Viimeisen kymmenen vuoden aikana itsemurhat ovat vähentyneet naisilla kolmanneksen ja miehillä lähes neljänneksen.

Vuonna 2016 itsemurhan teki silti vielä 787 ihmistä, mikä on 787 ihmistä liikaa. Suhteessa väestön kokoon Suomen vuotuiset noin 800 itsemurhaa on yhä isompi määrä kuin muissa Pohjoismaissa.

Suomalaisten itsemurha-alttiutta on tavattu selittää maan pohjoisella sijainnilla, kaamoksella, suomalaisten alttiudella humalahakuiseen juomiseen ja muilla predestinaatio-argumenteilla. Nämä ovat sen tosiasian väistämistä, että itsemurhalukemaa olisi mahdollista Suomessa saada vielä huomattavasti laskemaan nykyisestä.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa esimerkiksi on käytössä itsemurhien ehkäisyohjelma. Suomessa ei ole, vaikka Suomen Mielenterveysseura on ajanut sellaisen käyttöönottoa jo kuuden vuoden ajan. Myös maailman terveysjärjestö WHO suosittelee jäsenmailleen ohjelmaa.

Mielenterveysseuran suunnittelema 14 kohdan ohjelma esittää muun muassa onnettomuustutkinnan ulottamista itsemurhiin. Tämä tehostaisi itsemurhien syiden ja ehkäisymahdollisuuksien tutkintaa.

Ohjelmaan on kirjattu myös avainryhmien, kuten opettajien, pomojen, sosiaalityöntekijöiden ja vanhuspalveluissa työskentelevien koulutus itsemurhien ehkäisyyn sekä matalan kynnyksen tukipalveluiden lisääminen.

Itsemurhien ehkäisyohjelma tulisi ottaa mukaan hallitusohjelmaan. Istuva hallitus sitä ei ole suostunut tekemään. Tämä on kummallista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on sen sijaan pyrkinyt eroon erillisistä ohjelmista. Ministeriö haluaa yhdistää samaan kärkihankkeeseen kansan terveyden, hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden vähentämisen. Näin laaja kaiken ohjelma jää liian helposti pelkäksi hyvien tarkoitusten listaksi ilman riittävän konkreettisia toimia.

Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito on paras tapa välttää uudet masennukset ja mielenterveyden häiriöt. Ne vievät Suomessa liian usein ihmisen työkyvyttömyyseläkkeelle, keskimäärin vain 45-vuotiaana.

Ainakaan rahasta ei masennuksen eikä itsemurhien ehkäisyssä ole kysymys.

Suomen valtio maksoi viime vuonna yritystukia 4,3 miljardia euroa.

Yritystukia purkamaan asetettu, kansanedustaja Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama työryhmä löi keväällä hanskat naulaan eikä koskenut yritystukiin lainkaan.

Yrittäjämyönteisen hallituksen johtamassa vapaassa markkinataloudessa yritystukimiljardeille olisi nykyistä parempaakin käyttöä.

Mielenterveystyön tehostaminen olisi pitkäaikainen strateginen sijoitus. Kansan mielenterveydestä huolehtiminen pidentäisi työuria, kasvattaisi verokertymää ja lopulta myös kansantuotetta.