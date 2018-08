Marsiin pitää päästä – planeettamme jää liian pieneksi, kun maapallon väestö vain kasvaa ja kasvaa

Ihmiselle tekee hyvää joskus nostaa katse sote-uudistuksesta ja koko maan asuttuna pitämisestä ylös tähtiin. Heinäkuun vaalealla yötaivaalla näkyvät Venus, Mars, Jupiter, Saturnus ja himmeä Uranus. Kansainvälinen tutkijaryhmä kertoi viime viikolla löytäneensä Marsista valtavan jäänalaisen järven. Virtaavaa vettä Marsissa on todettu olevan jo vuosia sitten.

Ihmisen kannattaisi nyt ponnistella täysillä Marsin pinnalle.

Elämää on todennäköisesti muuallakin maailmankaikkeudessa kuin Maassa. Älyllistäkin elämää saattaa löytyä. Elämä ja varsinkin älyllinen elämä tuntuvat kuitenkin olevan melko harvinaisia aineen olomuotoja maailmankaikkeudessa. Siksi ihmiskunnan kannattaisi tajuta oma ainutlaatuisuutensa ja pyrkiä levittäytymään muille taivaankappaleille.

Oma planeettamme jää joka tapauksessa liian pieneksi, kun maapallon väestö vain kasvaa ja kasvaa.

Ihmiskunnan suuriin typeryyksiin kuuluu Kuu-lentojen lopettaminen vuonna 1972. Jos Kuu-ohjelmaa olisi jatkettu, meillä saattaisi olla jo reittilennot Kuuhun käytössä. Kuun kautta olisimme todennäköisesti menneet jo myös Marsiin.

Marsissa uskotaan olleen vielä 3,6 miljardia vuotta sitten lämpimät ja kosteat, elämälle edulliset olosuhteet. Sitten tapahtui jotain, ja planeetta kuivui.

Viime viikon 20 kilometriä leveän jäänalaisen järven löytö antaa kuitenkin toivoa, että Mars kykenisi ylläpitämään elämää. Se antaa toivoa myös siitä, että ihminenkin kykenisi jalostamaan Marsissa itselleen happea ja polttoainetta raketteihinsa.

Miehitetty lento Marsiin ja takaisin tapahtuu todennäköisesti joskus 2020-luvulla. Se on jättimäinen ponnistus.

Mars-ohjelmista tunnetuin on tällä hetkellä PayPalilla rikastuneen miljardöörin Elon Muskin ohjelma. Muskin tavoite on aloittaa miehitetyt Mars-lennot jo vuonna 2022. Hän on myös julistanut viettävänsä eläkepäivänsä Marsissa.

Muskin SpaceX-yhtiö lennättää jo satelliitteja kiertoradalle raketeilla, jonka ensimmäiset vaiheet laskeutuvat takaisin lähtöalustoille, uudelleen käytettäviksi. Tekniikassa on vielä paljon kehittämistä, mutta niin oli myös vuonna 1962, kun Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy julisti Yhdysvaltain vievän ihmisen Kuuhun vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kennedy muistutti Rice-stadionin Kuu-puheessaan, että "tieteemme ja koulutuksemme menee eteenpäin uudesta maailmankaikkeuden ja ympäristömme tiedosta, uusista oppimisen, kartoittamisen, havainnoinnin tekniikoista, uusista työkaluista ja tietokoneista teollisuutta, lääketiedettä, kotia ja koulua varten." Tuo puhe ei ole vanhentunut.

Mars-lentojen tavoite ei ole hivellä miljardöörien egoja, vaan tehdä ihmisestä planeettojen välinen elämänlaji. Ponnistuksessa on paikka myös pohjoismaisille tieteen tekijöille ja keksijöille.

Myöskään ajatuksia Marsin Maan-kaltaistamisesta ei kannata sivuuttaa pelkkänä spekulatiivisena fiktiona. Kun ihmiskunta kykenee tahattomasti nostamaan kokonaisen planeetan lämpötilaa ja aiheuttamaan ilmastonmuutoksen Maahan, miksi ihminen ei kykenisi tarkoituksellisesti muodostamaan Marsiin elämää ylläpitävää kaasukehää?

Pitää kuvitella suuria, että saa edes pieniä aikaiseksi.