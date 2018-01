Malttia iranilaisissa vallan palatseissa

Muistatteko vielä Neda Agha-Soltanin? Hän oli 26-vuotias iranilainen, joka ammuttiin presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudelleenvalinnan synnyttämissä protesteissa vuonna 2009. Kuolemasta kuvattu video levisi maailmalla ja nousi protestiaallon symboliksi.

Viime vuosina Iranissa on ollut levottomuuksien suhteen varsin hiljaista. Suuri vihreä vallankumous tukahdutettiin valtakoneiston voimalla.

Viime torstaina tilanne muuttui, kun sadat ihmiset lähtivät kaduille Iranin toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa. He protestoivat taloustilannetta ja korruptiota vastaan, mutta teema laajeni pian ja mielenosoittajat alkoivat vaatia jopa ajatollah Ali Khamenein eroa. Tähän mennessä kymmenettuhannet ovat osallistuneet mielenosoituksiin eri puolilla maata, useita on kuollut ja satoja pidätetty. Vuoden 2009 mielenosoitusten kokoluokasta ollaan silti vielä kaukana.

On mahdotonta arvioida, minne tilanne kääntyy, mutta selvää lienee, ettei Iranin hallinto katsele mielenosoituksia loputtomiin, jos ne laajenevat entisestään.

Maanantaina ja sunnuntaina presidentti Hassan Rouhani otti vielä sovittelevan sävyn. Voi olla, että hallinto toivoo vielä verraten pienten mielenosoitusten hiljentyvän itsekseen. Kova väkivalta voisi vain antaa vastustajille puhtia.

Silti myös kovia otteita vaativia puheita on kuultu ja syytökset lennelleet maan "vihollisten" suuntaan.

Yhdysvaltain ja Israelin johto on ilmaissut suorin sanoin tukensa mielenosoittajille. Molemmille Iranin vihollisille kansalaisten tyytymättömyys on luonnollisesti mannaa.

Mielenosoitukset ovat toistaiseksi näyttäneet organsoitumattomilta eikä niillä vuoden 2009 protestien tapaan ole selvää päämäärää tai johtohahmoja. Tämä on hämmästyttänyt monia. Mediassa on esiintynyt jopa arvioita, että mielenosoituksia olisivat lietsoneet uskonnolliset konservatiivit, jotka tahtovat hyödyntää ihmisten talouskiukkua ja haastaa Rouhanin.

Iranilaisittain katsottuna Rouhani on varsin uudistusmielinen. Taloudessa Rouhani on pyrkinyt tasapainotuksiin ja houkuttelemaan ulkomaisia investointeja, mutta toistaiseksi kiinnostus ei ole räjähtänyt. Vuonna 2015 poistetut talouspakotteet eivät ole nekään tuoneet helpotusta, ja uutistoimisto Reutersin mukaan Ahmadinejadin aikaisten käteistukien poisto pieni- ja keskituloisilta on aiheuttanut närää. Nuorisotyöttömyys on liki 29 prosenttia. Lisäksi korruptio on laajaa ja puolisotilaallisten joukkojen ja uskonnollisten instituutioiden vaikutus yrityselämässä on vahvaa.

Jo nyt on arvioitu, että protestit tuskin lopulta kaatavat Iranin uskonnollisia johtajia, mutta Rouhanin asemaa ne voivat nakertaa.

Kuten vuonna 2009, myös tällä kertaa mielenosoitusten kantavana voimana ovat nuoremmat kansanosat. Vihreän vallankumouksen apuvälineenä toimi Twitter, nyt hallinto rajoittaa Telegram-viestipalvelun ja kuvapalvelu Instagramin käyttöä.

Nuoret tekijät ovat taitavia netin käyttäjiä, ja tietoa on mahdotonta tilkitä kokonaan. Se lisää mahdollisuuksia, että iranilaiset saavat elämäänsä ja talouteensa toivomiaan uudistuksia – lopulta. Sitä odotellessa on syytä toivoa, ettei maailmalle pian leviä kuvia Neda Agha-Soltanin kohtalotovereista.