Maksutavat murroksessa – mobiilimaksamisessa Kiina näyttää esimerkkiä

Aamulehti

Kuluttaja ei voi nykyään pientä ostosta maksaessaan välttyä kassan esittämältä kysymykseltä, onko käytössä lähimaksuominaisuus.

Käteisen käyttö vähenee tasaisesti uusien maksuvaihtoehtojen tieltä, mutta edelleen käteinen on täysin hallitseva maksutapa.

Suomen Pankin tilaston mukaan käteistä nostettiin vuonna 2016 automaateista noin 12,8 miljardin euron edestä. Samaan aikaan lähimaksulla maksettiin ostoksia noin 1,3 miljardilla eurolla.

Lähimaksaminen on pienestä arvostaan huolimatta kehittynyt isolla harppauksella. Viime vuonna lähimaksuja tehtiin noin 400 miljoonaa kertaa, kun määrä edellisenä vuonna oli noin 161 miljoonaa kertaa.

Lähimaksaminen on kuluttajan kannalta hyvin houkuttelevaa, sillä maksukorttia maksupäätteellä vilauttamalla raha vaihtaa omistajaa. Eikä kuluttaja ole sidottu vain muoviseen korttiin, sillä lähimaksuominaisuus voidaan liittää myös älypuhelimeen. Lähimaksuominaisuudella voi myös siirtää rahaa yksityishenkilöiden kesken.

Mobiilimaksamisen edelläkävijä ei löydy länsimaista, vaan ykköspaikkaa pitää hallussaan Kiina. Kiinan isoissa kaupungeissa mobiilimaksaminen on noussut suosituimmaksi maksumuodoksi eli se on ohittanut käteisen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen totesi hiljattain järjestetyssä Maksufoorumissa, että Kiina on tässä suhteessa ainoa maa maailmassa.

Hyvä kysymys on, näyttääkö Kiina maksamisessa mallia muulle maailmalle. Ainakin Ruotsissa on jo usean vuoden ajan esitetty arvioita, että käteisen käyttö loppuu maassa jonkin ajan kuluttua. Samalla on alettu huolestua, miten kansalaiset pärjäävät, koska kaikilla ei ole älypuhelinta.

Ei Suomessakaan käteinen kelpaa maksuvälineenä enää kaikkialla. Mielenkiintoista on, että erityisesti julkisella sektorilla on tehty tällaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Tampereella terveysasemat eivät ota vastaan käteistä rahaa. Käteisen käsittelystä koituu tietysti kustannuksia, mutta luonnollisempaa olisi ollut, että terveyspalveluissa käteinen olisi pitänyt pintansa, koska asiakaskunnassa on paljon varttuneita kansalaisia, joille älypuhelimella maksaminen ei ole niin luontaista kuin nuoremmille sukupolville.

Kuluttajat ovat mobiilimaksamissa hieman hukassa, koska tarjolla on suuri määrä erilaisia tuotteita. Jokaisella pankilla on omat mobiilimaksuversionsa ja lisäksi tarjolla on applikaatioita, jotka välittävät rahaa kansalaisten kesken, riippumatta siitä minkä pankin asiakkaana osapuolet ovat.

Tarjonta ei rajoitu vain suomalaisten pankkien versioihin. Yhdysvaltalainen Paypal avasi tällä viikolla palvelunsa myös suomen kielellä. Kiinalainen Alipay oli pakko ottaa käyttöön Lapissa, jotta kiinalaisturistit voivat maksaa tutulla sovelluksella.

Helppo lähi- ja mobiilimaksaminen voi olla myös sudenkuoppa niille, jotka suhtautuvan rahan käyttöön huolettomasti. Rahat vilahtavat tililtä vikkelästi ja jos saldon seuraaminen unohtuu, voi seurauksena olla maksuhäiriöisten määrän kasvu. Tässä suhteessa lähimaksamisen rajan nostaminen 25 eurosta esillä olleeseen 50 euroon ei ole yhdentekevää.

Mobiilimaksamisesta tulee valtavirtaa ja käteisen käyttö supistuu, mutta on syytä pohtia, voidaanko kansalaiset pakottaa mobiilimaksamiseen. Mobiilimaksamisen yleistyminen avaa pankeille mahdollisuuden periä käyttömaksuja. Kuluttajille on hyvä olla vaihtoehtoja maksamiseen.