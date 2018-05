Maailman parhaat yleiset saunat ovat Tampereen seudulla – löylyn heittämisessä meillä on kuitenkin vielä opittavaa

Kimmo Koski

Olla maailman paras. Se on vaarallisen kova lupaus, koska yleensä löytyy parastakin parempi. Tohdin kuitenkin väittää, että Tampereen seudulla ovat maailman parhaat yleiset saunat. Saunojen verkosto on vuosien saatossa syntynyt kuin itsestään erilaisten ihmisten voimin. Kaikilla on ollut yksi tavoite: nauttia löylyistä ja puhtaista järvistämme.

Tietoisuus uniikista saunaverkostosta on kasvanut vasta viime vuosina. Erityinen kulttuuriteko oli, kun Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen saunoi ja arvioi kaikki Pirkanmaan 24 yleistä saunaa ja kokosi ne yhteen juttuun.

Asiasta on myös ryhdytty vihdoin tekemään numeroa, kun Visit Tampere markkinoi Tamperetta maailman saunapääkaupunkina.

Vesa Laitisenlista on ollut minun ja avopuolisoni käytössä, kun olemme kiertäneet alueen yleisiä saunoja.

Ja millaisia paikkoja meillä onkaan aivan lähistöllä!

Ossi Ahola

Rauhaniemi on koko Tampereen erikoisimpia paikkoja, joka on jokaiselle vieraalle kokemus.

Suomen vanhin yleinen sauna, Rajaportin sauna, sijaitsee kauniissa rakennuksessa Tampereen Pispalan anarkistisella pohjoisrinteellä.

Naapurikunnissa Ylöjärven Veittijärvellä ja Hämeenkyrön Kauhtualla ovat alueen upeimmat savusaunat.

Janne Ruotsalainen

Suomensaaren sauna Tampereen Lentävänniemessä ja Alisniemen sauna Nokialla viehättävät aina yhtä ihmisläheisellä palvelullaan ja lämpimällä tunnelmallaan.

Tampereen Kaukajärvellä kuumanpuoleiseen saunomiseen antaa säväyksen lähitienoon kirkkain järvi.

Kaupinojan järvimaisemassa voi nähdä edustavan otoksen Tampereen väestöstä, kun päivän aikana kävijöitä saattaa olla lähes 500.

Tampereen talviuimareiden puheenjohtaja Esko Jalanto vahvistaakin yleisen havainnon, että elämme hurjaa saunabuumia. Alueen vilkkaimmalla saunalla eli Kaupinojan saunalla kävi viime vuonna peräti 66 000 saunojaa ja tänä vuonna on joka kuukausi käynyt 1 000 ihmistä viime vuotta enemmän.

Saunojen kapasiteetti on jo ylärajoilla Tampereen keskustan tutuissa saunoissa, mutta väki on löytänyt jo kauemmas. Talven puheenaihe oli, että uusia kävijöitä on runsaasti jokaisella saunalla.

Kilpailijoitakin on. Helsinki yrittää ottaa saunakaupungin leiman itselleen. Helsingin perinteiset korttelisaunat ovat kuitenkin laimeita paikkoja. Ne sijaitsevat kivitalojen pohjakerroksissa.

Aamulehden entinen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen julisti, että sauna on yleinen sauna vasta kuin siellä ollaan alasti. Olen Jokisen kanssa eri mieltä, koska ajatus perustuu juuri pääkaupunkilaiseen mielikuvaan saunoista.

Täällä suurin osa saunoista sijaitsee kauniissa maisemissa veden äärellä. On myös tärkeää, että kaikki voivat nauttia löylyistä yhdessä.

Tampereen seutu lyö Helsingin saunat määrässä 24–12 ja laadussa ★★★★★–★★★. Lisäksi voin sanoa, että sauna ja merivesi ovat yksinkertaisesti väärä yhdistelmä.

Meillä maailman parhailla on vielä opittavaakin. Joissakin saunoissa hallitsevat vielä sauna-Timon sielunveljet. Vettä heitetään kiukaalle laajalle alueelle kovaa tahtia. Näin saadaan nopea vaihtuvuus saunaan, mutta pitkän ja kostean löylyn nautinto jää kokematta. Vettä pitäisikin laskea kiukaalle yhteen kohtaan koko kauhallinen, rauhassa.

Meillä on nyt käsissämme jotain maailmanlaajuisesti harvinaista ja erikoista. Pidetään saunoistamme huolta ja jaetaan kokemus myös vieraiden kanssa.

Jatkossa on erityisen tärkeää varmistaa, että saunat ovat hyviä paikkoja kaikenlaisille kävijöille.

