Luomutuotannolla on oikea suunta

Luomutuotteet maistuvat yhä paremmin kuluttajille.

Kasvanut kiinnostus on huomattu viljelijöiden keskuudessa, ja kysynnän kasvuun reagoidaan.

Luomutuotannossa eletään tällä hetkellä voimakkainta kasvua 20 vuoteen. Tänä vuonna luomuviljelyn aloittaa Eviran mukaan 489 uutta tilaa. Luomutilojen määrä nousee 5 006 tilaan. Määrä vastaa 11 prosenttia kaikista tiloista.

Pirkanmaalla luomutilojen suhteellinen osuus on koko maata suurempi, sillä luomutilojen osuus nousee tänä vuonna lähes 14 prosenttiin.

Pirkanmaalla luomuviljeltyä peltoalaa on noin 26 300 hehtaaria, kun koko maassa määrä on noin 290 000 hehtaaria.

Luomutuotteiden kysynnän taustalla on kuluttajien yleinen terveysinnostus, mutta myös ympäristönäkökohtien huomioiminen. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia siitä, miten tuotanto kuormittaa ympäristöä ja miten eläinten hyvinvoinnista huolehditaan.

Kun tavanomainen maataloustuotanto on viime vuosina kamppaillut kannattavuusongelmien kanssa, on luomutuotanto tarjonnut houkuttelevan mahdollisuuden kohentaa tilan taloudellista tilannetta. Luomutuotteissa on tavanomaisia tuotteita parempi hinta. Luonnonvarakeskus Luken mukaan luomutilat ovat viime vuosina olleet tavanomaisia tiloja kannattavampia.

Luken mukaan luomutuotteita ovat etenkin viljat ja palkokasvit sekä vihannekset. Kasvintuotantoon verrattuna luomueläintuotannon osuus on paljon pienempi.

Kotieläinpuolella eniten luomutuotantoa on maidon, naudanlihan ja lampaanlihan tuotannossa.

Sika- ja siipikarjalihassa luomutuotanto on hyvin pientä. Kyseisissä ryhmissä kulutusmäärät ovat huomattavia, joten tilaa olisi myös luomutuotannon lisäämiselle. Tämä on huomattu Luomu Invest oy:ssä, joka panostaa luomukananpoikatuotantoon ja -tuotteisiin.

Pelkästään EU:ssa luomutuotteita myydään noin 27 miljardilla eurolla vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana markkinoiden arvo on kasvanut yli sata prosenttia.

Suomi vie luomuelintarvikkeita arviolta 15 miljoonalla eurolla, mikä on noin prosentti elintarvikeviennistä.

Suomalaisilla luomutuotteilla on mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla, mutta se vaatii panostusta markkinointiin ja brändäämistä. Kannattaa seurata miten ruotsalaiset toimivat. Siellä luonnonlaitumella kasvatetun karjan liha brändättiin niittylihaksi, ja trendi oli valmis.

Suomalaisten vientiosaaminen elintarvikesektorilla on valitettavan ohutta. Perinteet puuttuvat tai ne rajoittuvat lähialueille.

Vientipotentiaalia on EU:ssa ja Kaukoidässä. Kiinassa puhtaalla ja vastuullisesti tuotetulla ruualla on kysyntää, mutta kilpailu on tiukkaa. Toukokuussa joukko suomalaisia elintarvikeyrityksiä oli mukana Aasian suurimmilla elintarvikemessuilla Shanghaissa. Suomen osastolla oli kuhinaa. Kiinnostus kannattaa käyttää hyväksi.

Harvan suomalaisen elintarvikeyhtiön voimavarat riittävät yksin kalliisiin markkinointiponnisteluihin. Kotimaassa keskenään kilpailevat yritykset voisivat viennissä lyödä hynttyitä yhteen ja hakea yhteisvoimin jalansijaa ulkomaisten kuluttajien ruokapöydästä.