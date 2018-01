Lukiolle suunnitellaan suuria saappaita

Lukio tarjoaa jatko-opintovalmiudet ja laajan yleissivistyksen. Maailman muuttuessa myös lukio-opetus tarvitsee päivitystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu esitys uudeksi lukiolaiksi julkistettiin viime viikolla. Muutoskohtien lista on hengästyttävä.

Kurssien sijaan opinnot rakentuvat opintopisteistä, korkeakouluyhteistyötä lisätään, kansainvälisyyttä painotetaan, lukiolaisille tulee antaa erityisopetusta ja nykyistä henkilökohtaisempaa opinto-ohjausta. Lisäksi tulee jälkiohjausvelvoite, jonka mukaan lukioiden on pidettävä huolta myös lukion päättäneistä vuosi opintojen päättymisen jälkeen.

Opintopisteiden käyttö avaisi lukemattomia mahdollisuuksia eri oppiaineiden yhdistämiselle. Uudistuksessa luvataan, että jokaiselle opiskelijalle tuodaan mahdollisuus korkeakoulukurkistukseen eli lukiolle tulee velvollisuus järjestää osa opinnoista yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Oppiainerajat ylittävä opiskelu ja korkeakouluyhteistyö ovat ehdottoman hyviä uudistuksia. Opiskelijat pääsevät rakentamaan entistä monipuolisempia opintokokonaisuuksia. Tämän voi uskoa lisäävän opiskelumotivaatiota.

Tärkeää uudistuksessa on myös opinto-ohjaukseen satsaaminen. Moni lukiolainen ei opintojen alussa ole varma, minkälaisesta opintokokonaisuudesta hänelle olisi eniten hyötyä. Vastedes opiskelijaa ohjattaisiin kädestä pitäen, ja myös opintojen kulkua seurattaisiin säännöllisesti.

Lukiot laitetaan kovan paikan eteen, paljon vartijoiksi.

Joustavat ja yksilölliset opintopolut ovat hieno tavoite, mutta miten taataan, että tämä toteutuu tasapuolisesti eri lukioissa. Oppiaineita ja pakollisten opintojen määrää ei olla muuttamassa, mutta koulutuksen järjestäjästä olisi kiinni, minkä laajuisina opintojaksoina opetusta annetaan. Opintojen syventämismahdollisuudet eroavat lukioiden kesken.

Kaikille lukioille tulee velvoite järjestää osa opinnoista yhdessä korkeakoulun kanssa. Velvoite on kova. Korkeakoulupaikkakunnilla, kuten Tampereella, tämä on helpompi toteuttaa kuin muualla.

Lukioiden edellytykset tarjota henkilökohtaista opinto-ohjausta vaihtelevat myös opinahjoittain. Lisäkuormitusta syntyy siitä, että myös opintonsa keskeyttäneitä ja ilman opintopaikkaa jääneitä tulee auttaa.

Monelle lukiolle on työlästä varmistaa, että jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden kansainvälisiin kokemuksiin lukion aikana. Mitä kokemuksiksi lasketaan, ei lakiluonnoksessa määritellä.

Uudistuksen lisäkustannusten hintalapuksi on laskettu noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka on todennut, että tehtävien lisääminen on vaikeaa, koska valtion myöntämä rahoitus ei tälläkään hetkellä riitä kattamaan lukiokoulutuksen kunnille aiheuttamia kustannuksia. Misukan mukaan rahoituksessa on noin 100 miljoonan euron vaje.

Hallituksen toimintaa on leimannut ideoiden ja esitysten tekeminen – ja niiden peruuttaminen. Lukiouudistuksen kanssa ei ole varaa samanlaiseen rumbaan kuin sote-uudistuksen kanssa.

Lukiouudistuksesta rahoituksineen pitää tehdä kerralla kunnollinen. Aikataulu on jälleen tiukka. Lukioissa uudistusten pitäisi näkyä elokuusta 2021 alkaen.

Uudistus on tärkeä. Sillä rakennetaan pohjaa niin yksilöiden kuin kansakunnan pärjäämiselle.