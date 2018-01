Liian moni viettää elämäänsä yksinäisenä

Jokainen tarvitsee välillä yksioloa. Yksinolo on terapeuttista ja voimauttavaa – kunhan se ei kumpua yksinäisyydestä.

Yksinäisyys on vakava kansanterveysvaiva.

Dosentti Laura Pulkki-Råback ja hänen tutkimusryhmänsä havaitsivat vuonna 2012, että yksinasuvilla on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna yhdessä asuviin ihmisiin. Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat tutkimuksen karulla nimellä Yksinäisyys masentaa.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että yksinäisillä on suurempi riski kuolla ennenaikaisesti verrattuna yhdessä eläviin.

Yksin elävillä naisilla ja miehillä on eniten terveysongelmia, selvitti lisensiaatti Kaisla Joutsenniemi väitöskirjassaan Kansanterveyslaitoksella jo vuonna 2007. Tutkimuksen mukaan yksinasuminen on vahvasti yhteydessä kehnoon terveyteen ja kohonneeseen alkoholinkulutukseen.

Mitä Suomessa on tehty asialle?

Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelman yksi tavoite on selvittää yksinelävien taloudellinen asema. Melko laimeata, mutta alku se on tämäkin.

Suomea pidemmällä yksinäisyyden hoidossa on Britannia. Siellä pääministeri Theresa May on juuri nimittänyt ministerin hoitamaan yksinäisyysongelmaa. Tähän asti urheilusta ja kansalaisyhteiskunnasta vastannut ministeri Tracey Crouch alkaa johtaa myös yksinäisyyden vähentämiskampanjaa.

Britanniassa lasketaan arviolta yhdeksän miljoonan ihmisen kärsivän yksinäisyydestä. Yksinäisyyden terveysvaikutukset ovat Britanniassa ihan samat kuin Suomessa. Riski masennukseen, alkoholismiin ja ennenaikaiseen kuolemaan kasvavat.

Jo Cox Commission on Loneliness -säätiö pitää yksinäisyyden aiheuttamaa terveysriskiä yhtä suurena kuin jos polttaisi päivässä 15 savuketta. Coxin säätiö antaa neuvoja Britannian hallitukselle yksinäisyyden hoidossa.

Jo Cox oli työväenpuolueen kansanedustaja. Kun hän oli kesäkuussa 2016 tapaamassa äänestäjiään, 53-vuotias työtön puutarhuri ampui ja puukotti Coxin kuoliaaksi. Murhaajaa kuvattiin syrjäänvetäytyväksi äärioikeistolaiseksi.

Suomessa yksinasuvia on suhteessa väestön kokoon enemmän kuin Britanniassa. Yksinasuvat ry laskee yksinasujien määräksi Suomessa 1 098 000, eli yli viidenneksen väestöstä.

Yksinasujien määrä on täällä kasvanut jatkuvasti. Pelkästään vuosina 2011–2014 heidän määränsä kasvoi 58 000:lla. Vuonna 2014 yksinasujat edustivat asuntokunnista 42 prosenttia.

Ystäviä ei voi väkisin kenellekään tuottaa, vaikka valtio kuinka perustaisikin Britannian mallin mukaan yksinäisyyden lievittämisestä vastaavan ministerin viran. Jollakin tavalla yksinäisyyden vaivaamia ihmisiä pitäisi silti aktivoida harrastuksiin, kommunikointiin – muuhun, kuin yksin kotona pysyttelemiseen.

Hyvä keino yksinäisyyden lievittämiseen valtiolta olisi kulttuurisetelien nykyistä avokätisempi jako.

Kulttuuri on aina sosiaalista toimintaa ja kokemusta, oli taiteenlaji mikä hyvänsä. Taiteesta innostuessaan ihminen innostuu myös muista ihmisistä. Teatterielämykset, konsertit, grafiikanvedostuskurssit ovat aina ihmisten välisiä tapahtumia. Niistä löytää joskus ystäviäkin.