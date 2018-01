Lapsille lisää kasviksia

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi tiistaina uudet suositukset varhaiskasvatuksen ruokailuihin. Niiden päätrendi on kasvisten, marjojen, juuresten, hedelmien ja sienten lisääminen aterioissa sekä punaisen lihan vähentäminen ja eläinproteiinin osittainen korvaaminen kasviproteiineilla.

Suositukset käyvät hyvän ja terveellisen ruokavalion perustaksi myös vanhemmille ihmisille.

Kasvisten ja marjojen lisäämistä ruokavaliossa on suositeltu jo vuosikymmenet. Silti Suomessa jää joka vuosi tuhansia tonneja marjoja poimimatta metsään. Mustikat, puolukat ja lakat ovat kotimaista superruokaa ja metsästä poimittuna varmasti luomua eikä prosessoitua. Silti metsät eivät marjanpoimijoita pullistele. Monilla on myös korkea kynnys ostaa metsämarjoja torilta ja kaupoista.

Marjojen käytön lisäämistä ei suomalaisille voi liikaa suositella. On hyvä, että totuttelu marjoihin lähtee entistä voimakkaammin liikkeelle jo varhaiskasvatuksessa.

Lapsia kannattaisi entistä varhemmin kasvattaa myös marjojen poimintaan. Miksikö? Juuri siksi, että liian moni aikuinen muistaa lapsuudestaan tylsimmiksi hetkiksi juuri marjanpoimintareissuihin osallistumisen vanhempiensa kanssa. Marjanpoiminnan ei tarvitse olla tylsää. Sehän on alusta loppuun puhdas luontoelämys, johon liittyvät linnut, eläimet, niiden jäljet, metsän äänet ja tuoksut.

Vihanneksissa ja juureksissa varhaiskasvatuksen ruokasuositukset korostavat, että ne menevät lapsille paremmin kaupaksi omina selkeinä paloinaan kuin raasteena tai pieniksi pilkottuina. Juureksien pureskelu kehittää suun ja käsien motoriikkaa, mikä vaikuttaa kaikkeen muuhunkin vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Tuoreet kasvikset ja juurekset ovat myös ruokakokemuksen visuaalinen elementti, jota ei pidä aliarvioida.

Ajatuksella koottu ja aseteltu, hyvältä näyttävä lautasannos yleensä myös maistuu paremmalle kuin vain lautaselle läjäytetty kasa.

Punaisen lihan vähennyssuosituksessaan varhaiskasvatuksen ruokasuositus seuraa maailmanlaajuista ilmastotrendiä. Lihan kasvatuksen energiankulutus ja hiilijalanjälki on maapallon nykyisellä väestönkasvuvauhdilla hälyttävän korkea.

Lapsi tarvitsee kasvuunsa proteiineja. On hyvä, että niitä jo varhaiskasvatuksesta lähtien totutellaan saamaan myös muusta kuin lihasta.

Mikään pakko ei ole turvautua ulkomailla kasvatettuun soijaan ja siitä jalostettuihin ruokiin. Esimerkiksi Suomessa vuosikymmeniä kasvatettu härkäpapu on yksi vaihtoehto proteiinin lähteeksi. Parhaimmillaan sen proteiinipitoisuus on jopa 25–35 prosenttia.

Ruuanlaittoon kannattaa lapsetkin totuttaa jo varhain. Ihminen on usein parhaimmalla mielellä hyvää ruokaa laittaessaan. Se on käsillä tekemistä, josta aina syntyy jotain konkreettista. Tämän kokemuksen kun onnistuu välittämään lapsille, on saanut jo paljon aikaan. Helppoa lapsien ruuanlaittoon totuttaminen ei ole, mutta ei se toisaalta ole sen vaikeampaa kuin mikään muukaan kasvatukseen liittyvä.

Kannattaa myös muistaa, että tekevältä syntyy kaikenlaista, tekemättömältä ei mitään. Aina ei tarvitse ruuanlaitossa onnistua. Epäonnistumisista oppii usein enemmän kuin onnistumisista.