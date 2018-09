Joskus on päästävä läheiseltä suojaan – tämäkin väkivallan muoto on otettava vakavasti

Lähisuhdeväkivalta on noussut jälleen puheenaiheeksi, kiitos laulaja Antti Tuiskun. Hän kertoi tuoreessa haastattelussa (HS 26.8.) omista kokemuksistaan väkivaltaisessa parisuhteessa. Tuiskun elämäkerta julkaistiin tällä viikolla.

Loppu ilmeisen vaikealle suhteelle tuli vasta vanhempien avulla: Tuiskun isä soitti kumppanille puhelun Tuiskun puolesta.

Tuisku kertoo haastattelussa, että hän ei tehnyt pahoinpitelystään rikosilmoitusta. Poliisi oli Tuiskun mukaan varoittanut, että ilmoituksen myötä asia tulee julkiseksi.

Harva joutuu miettimään julkisuuden kiroja samalla tavalla kuin koko Suomen tuntema Tuisku, mutta jokaisella lähiväkivallan kohteeksi joutuneella on omat ongelmansa. Ne ovat samanlaisia ja erilaisia. Missä menee anteeksiannon ja lähdön raja? Mitä tapahtuu itselle, toiselle tai mahdollisille lapsille, jos jää? Entä, jos lähtee?

Tuisku kuvasi omia syitään jäädä väkivaltaiseen suhteeseen esimerkiksi näin:

”Ja sitten koko ajan on läsnä myös epäonnistumisen pelko. On vaikea myöntää itselleen, että sulla on mennyt ihmistuntemus aivan vihkoon. Siksi väkivallasta ei oikein haluaisi kenellekään edes puhua.”

Viime vuonna poliisin tietoon tuli 8 300 parisuhdeväkivaltarikoksen uhria. Määrä oli pudonnut runsaat viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

Tilastoihin päätyy lopulta vain jäävuoren huippu. Varmasti on paljon väkivaltaa, joka ei koskaan päädy poliisille asti.

Uhreista enemmistö on naisia, ja eniten väkivaltaan esiintyy avo- ja aviopuolisoiden välillä. Nykyisissä parisuhteissa tapahtuvan väkivallan määrä on laskenut viime vuosina. Sen sijaan Tilastokeskuksen mukaan entisen puolisoiden välinen väkivalta on hieman kasvanut.

Tilastokeskuksen mukaan noin puolet törkeistä pahoinpitelyistä ja henkirikoksen yrityksistä kohdistui miehiin. Jos uhri oli mies, puolet epäillyistä oli miehiä. Kun uhrina oli nainen, epäilty oli mies vajaassa 90 prosentissa tapauksista.

Lähisuhdeväkivalta on valitettavasti myös toistuvaa. Viime vuonna noin 1 240 ihmistä joutui lähisuhdeväkivallan uhriksi useammin kuin kerran.

Sisäministeriöllä, sosiaali- ja terveysministeriöllä sekä oikeusministeriöllä on yhteinen sisäisen turvallisuuden strategian työryhmä, jonka alaan kuuluu myös perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Sen ehdotuksia odotettiin elokuun lopussa. (AL 3.8.)

On selvää, että herkkä ja monimutkainen ongelma vaatii myös monilta tahoilta tarkkaavaisuutta ja toimia. Näihin tahoihin lukeutuvat esimerkiksi terveydenhoitoalan työntekijät ja opettajat, mutta yhtä lailla vaikkapa kollegat ja ystävät.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on viskannut palloa myös kohti poliisia.

Hän sanoi taannoin haastattelussa (AL 3.8.) pitävänsä ongelmana myös sitä, että tuoreimman poliisibarometrin mukaan kotiväkivallasta ei kerrota poliisille, koska sen ei uskota kiinnostuvan asiasta.

"Tällaista kuvaa ei saisi olla, sillä saman barometrin mukaan neljä viidestä suomalaisesta ajattelee, että kotiväkivaltaan puuttuminen on poliisin kolmanneksi tärkein tehtävä", Mykkänen kommentoi tuolloin.

Totta onkin, että kaikkien viranomaisten on otettava lähisuhdeväkivalta tosissaan, silloinkin, kun se näyttäytyy humalaisten riitelynä.