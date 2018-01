Kuusi pitkää vuotta luupin alla

Kun Aamulehti kysyi viideltä politiikan tuntijalta (30.1.) , ketkä kenties voisivat olla presidenttiehdokkaina 2024, neljä viidestä nosti esiin samat nimet: Jan Vapaavuori (kok.), Helsingin pormestari ja Jutta Urpilainen (sd.), kansanedustaja ja ex-puheenjohtaja.

Molemmat ovat saaneet nöyryyttäviä iskuja puolueidensa puheenjohtajakamppailuissa. Molemmat näyttävät sittemmin nousseet arvoon arvaamattomaan.

Vapaavuorella on näkyvä paikka Helsingin johdossa. Molemmilla on aikaa kerryttää laajaa kokemusta. Se auttaa presidenttihaaveissa. Mutta kuusi vuotta on pitkä aika olla ehkä-ehdokas.