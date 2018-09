Kun rahanteko ahdistaa, alkaa huuto

Aamulehti

Nokian hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan ja Catherine Fredmanin kirjasta Paranoidi optimisti (Tammi 2018) on noussut kohu jo ennen sen julkistamista. Sen takasi ennen kirjan ilmestymistä julkaistu haastattelu.

Helsingin Sanomien jutussa (23.9.) Siilasmaa kertoi suuryhtiössä koetuista hankalista hetkistä. Moni niistä liittyi Jorma Ollilaan, joka luotsasi Nokiaa ensin toimitus- ja pääjohtajana sekä sitten Siilasmaata edeltäen hallituksen puheenjohtajana.

Ollila sai Siilasmaan mukaan raivokohtauksia ja käyttäytyi muutenkin kokouksissa sekä huonosti että itsevaltaisesti.

Siilasmaa selvästi hätkähti haastattelun aiheuttamia reaktioita, etenkin suuren osan tiedoista kiistäneen Ollilan itsensä esittämää vastakritiikkiä.

Ajan tavan mukaan Siilasmaa selitti tilannetta lyhytviestipalvelu Twitterissä: "Harmi, että [HS] halusi rakentaa juttunsa vastoin toiveitani vastakkainasetteluksi. Ei ole olemassa huonoja johtajia, on vain huonoa johtamista ja siihen syyllistymme me kaikki vuorollamme."

Siilasmaa yritti turhaan korjata tviitillään jotain. Ei ollut mitään korjattavaa.

Tiedot Jorma Ollilan tavasta johtaa yritystä eivät tulleet uutisena niille, jotka ovat joskus lukeneet esimerkiksi Kauppalehti Optioon vuonna 2012 tehdyn henkilökuvan, joka nyt on julkaistu uudelleen verkossa.

Jutun mukaan Jorma Ollila aloitti kovaäänisesti heti tultuaan toimitusjohtajaksi 1992. Ei siis voida väittää, että Nokian menestys kääntyi laskuun hänen raivoamistensa takia. Tyyli oli olemassa jo silloin, kun Nokia nousi maailmantähdeksi.

Maineikas johtaja on itsekin kertonut huutamisistaan, eikä ole edes kauheasti siloitellut kuvaa. Näin hän sanoo Harri Saukkomaan toimittamassa omaelämäkerrallisessa Mahdoton menestys -kirjassaan (Otava 2015):

"Välillä lisäsin tarkoituksella adrenaliinia kokoushuoneisiin, käytin tätä tapaa johtamisen välineenä. (...)Tylsyys ja tekemisen meiningin puute ovat vaarallisia yritykselle. Ne ovat unilääkettä, joka muuttaa yhtiön johdon turpeaksi politbyrooksi. Halusin kamppailla tätä kehitystä vastaan ja lisäsin tarkoituksella energiaa ja intensiteettiä omaan käytökseeni. Jotkut saattoivat kokea sen rähjäämisenä."

Suomi on täynnä tarinoita kovaotteisista ja -puheisista johtajista. Eikä Suomi ole mikään varsinainen poikkeus maailmassa. "Managemet by perkele" on osattu muuallakin, vaikkei mainittu kirosana välttämättä kaikkialla tuttu olekaan.

Suomessakin olot ovat monin paikoin parantuneet. Aiemmin johtajilla oli usein käyttäytymishäiriöiden lisäksi päihdeongelmia, jotka vain lisäsivät alaisten kantamaa taakkaa. Legendaarisesta Pekka Herlinistä vuonna 2009 painettu John Simonin kirja Koneen ruhtinas (Otava) avasi asiaa valaisevalla tavalla.

Pahinta on, että jälkikäteen johtajista kerrottavat "kauhutarinat" usein vain kasvattavat johtajan myyttisyyttä. Totuuksia ei oikein koskaan paljasteta tuoreeltaan.

Etenkin suuryritysten sulkeutumisen kulttuuri vain kärjistyy. Jossain vaiheessa soisi jonkin firman edes kokeilevan yltiöpäistä avoimuutta. Aloittaa voisi vaikkapa omaksumalla halpalentoyhtiö Ryanairia johtavan Michael O’Learyn hulvattomat julkisuudenhallintatavat. Rahaa ei ole pakko tehdä otsasuonia katkoen.