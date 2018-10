Kun isojen askelten ottaminen ilmastonmuutoksen torjunnassa mättää, niin otetaan pieniä: pannaan muovin kiertoon vauhtia

Kun taloyhtiön jätteenkeräykseen pudottaa kodin roskapussia, silmiin pistää usein iso muovin määrä sekajätteessä. Suuri osa siitä on jätepusseina käytetyissä kauppojen muovikasseissa tai ostetuissa roskapusseissa, joihin jäteyhtiöt suosittelevat kodin sekajätteet pakkaamaan. Tämä helpottaa jätteiden polttamista energiaksi jätteenpolttolaitoksissa.

Tampereella sekajätteet on vuodesta 2016 polttanut energiaksi Tarastenjärven jätevoimala. Suomesta löytyy sen lisäksi kahdeksan muuta jätevoimalaa. Suurin niistä sijaitsee Vantaalla. Se polttaa vuodessa noin 1,6 miljoonan ihmisen jätteet.

Muovin polttaminen energiaksi on varmasti järkevämpää kuin sen dumppaaminen kaatopaikalle. Se on silti fossiilista energiaa kuten koko muukin sekajäte. Fossiilisista voimanlähteistä ihmiskunnan on pakko tosissaan yrittää eroon, jotta Maa pysyisi elinkelpoisena planeettana ihmisille.

Kun isojen askelten ottaminen fossiilisista polttoaineista luopumisessa tuntuu olevan äärimmäisen vaikeaa ihmiskunnalle, niin niiden sijaan kannattaa ottaa sitten pieniä askeleita. Yksi sellainen on jätteiden lajittelun, ja etenkin muovin kierrätyksen tehostaminen entisestään.

Vuonna 2016 vastuu pakkausjätteiden keräyksestä siirtyi tuottajille. Niitä edustaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Yhtiön kierrätyspisteitä löytyy Tampereelta parikymmentä. Eniten niitä on kaupungin itäpuolella. Länsi-Tampereelta löytyy tällä hetkellä neljä Rinki-ekopistettä, joihin voi myös pakkausmuovia kiertoon tuoda.

Kierrätetty pakkausmuovi kuljetetaan Fortumin muovijalostamolle Riihimäelle. Pakkausmuovista syntyy uusioraaka-ainetta kotimaiselle muoviteollisuudelle. Siitä valmistetaan muun muassa muoviputkia, -kalvoja, kukkapurkkeja, ja – uusia muovipusseja.

Suomessa on pakkausmuoveissa saavutettu tällä hetkellä 65–75 prosentin kierrätysaste. Pakkausmuovin kierrätysaste tuntuu melko hyvältä, mutta paljon voisi vielä kierrätystä tehostaa. Pakkausmuovin kierrätyspisteitä mahtuisi Tampereen seudullekin vielä lisää. Taloyhtiöissäkin pakkausmuovin keräyksen soisi yleistyvän.

Toukokuusta lähtien Tampereen taajama-alueilla ja Pirkkalassa kiinteistöt ovat voineet liittyä maksulliseen muovipakkausten keräykseen, jos kiinteistöllä on jo käytössään syväkeräysastiat. Toinen mahdollisuus on vuokrata keräysastia, jota pystytään tyhjentämään samoilla laitteilla kuin syväkeräysastioita.

Kaikki maksaa, myös muovipakkausten kierrätys. On kuitenkin turha kuvitella, ettei ilmastonmuutoksen hidastaminen vaikuttaisi elämäämme mitenkään. Asuntojen jätehuoltomaksut varmasti nousevat, kun kierrätystä tehostaa.

Onneksi kierrätykseen kuitenkin herätään nyt aikaisempaa paremmin eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa alkaa toukokuussa 2019 jätteiden monilokerokeräys tuhannessa pien- ja rivitalossa. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kokeilussa talojen perinteinen sekajäteastia korvataan monilokeroastialla. Siihen voi lajitella omiin lokeroihinsa sekajätettä, pakkausmuovia, biojätettä ja pienmetallia. Astia tyhjennetään monilokeroiseen jäteautoon.

Monilokerokeräys ei ole uusi idea. Siihen perustuvia palveluja on ollut olemassa jo vuosien ajan. Niitä vain pitää ottaa Tampereellakin entistä enemmän käyttöön.