Kuka väistää suoralla tiellä? – tamperelaisten autoilijoiden kohteliaammalla ajotavalla on ollut huonoja vaikutuksia pyöräilijöihin

Kimmo Koski

Tällä hetkellä pyörä on ylivoimaisesti paras kulkuväline liikkua Tampereen myllätyssä keskustassa. Kaupungin läpi pääsee pyöräilemään hienosti Kalevasta Pispalaan lähes suoraa pyörätietä. Matkan varrella on kuitenkin monta paikkaa, jossa ylitetään suora ajorata niin sanotulla pyörätien jatkeella.

Tamperelaisten autoilijoiden ajotapa keskustassa on muuttunut viime vuosina selvästi kohteliaampaan suuntaan. Yleensä kaikkia liikkujia väistetään auliisti ja annetaan tilaa näyttämällä käsimerkki ratin takaa: "Nyt voit mennä".

Kaupunkiajamisen kehittymisestä tamperelaiset autoilijat ansaitsevat kiitoksen. Sitten tullaankin pyörätien jatkeelle.

Autoilijoiden jopa liiallinen kohteliaisuus on saanut monet pyöräilijät unohtamaan suoran ajoradan ylittämisen perussäännöt. Moni olettaa, että suoraa tietä ylittäessä pyörätien jatkeella tai suojatiellä autoilijan tulisi aina väistää pyöräilijää. Näin ei kuitenkaan ole.

Kimmo Koski

Olen nähnyt kesällä monta vaaratilannetta, jossa pyöräilijä syöksyy ajoradan yli välittämättä muusta liikenteestä. Lopputuloksena on yleensä pyöräilijän epäuskoinen ilme ja pään pyörittely tai suora nyrkin heilutus autoilijalle: "Teinkö minä jotain väärin?"

Tietämättömyys asiassa on laajaa. Liikenneturvan kyselyssä vuonna 2012 vain 34 prosenttia pyöräilijöistä tunsi liikennesäännöt pyörätien jatkeella ajamisesta.

Kerrataan perussääntö: Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä. Autoilijan tai motoristin puolestaan on väistettävä, kun hänellä on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.

Autoilija siis väistää pyöräilijää, kun hän on kääntymässä tai tiellä on kolmio tai stop-merkki osoittamassa väistämisvelvollisuutta.

Pyöräilijä väistää, kun hän ylittää ajoradan, jossa ei ole autoilijalle väistämisvelvollisuutta osoittavia merkkejä. Tällainen on usein pyörätien jatke, joka ylittää suoran autotien.

Lisäksi pelkällä suojatiellä, joka ei ole pyörätien jatke, pyöräilijä ei saa erityistä turvaa, koska siinä hän ei edes saisi ajaa.

Oikea tapa pyöräilijälle olisikin ylittää suora ajorata odottamalla omaa vuoroaan tai nousemalla pois pyörän selästä. Nousemalla satulasta pyöräilijä muuttuu jalankulkijaksi, jota kaikkien on väistettävä.

Nämä säännöt on hyvä muistaa, kun vilkas työmatkaliikenne pyöräillen alkaa elokuussa. Erityisen tärkeää nämä säännöt on opettaa koulunsa aloittaville lapsille ja nuorille. Ei tarvita kuin yksi väärinkäsitys, ja jälki voi olla rumaa, sillä tällaisessa kohtaamisessa kaikkien osapuolten vauhti on yleensä kova.

Lisätietoja:Liikenneturvan sääntöpaketti

Lisätietoja:Opasanimaatiot pyöräilyyn

Kesällä ovat kaikenlaiset menijät ja liikennevälineet liikkeellä. Kaikkien liikkumista voi helpottaa muutamalla niksillä.

Autoilija, ohita reippaasti monikaistaisellakin tiellä. Liikenteen sujuvuus paranee, jos etanaohituksia on vähemmän. Kuuttakymppiä etenevän auton voi ohittaa reippaasti, ei matelemalla 62 km/h. Palaa sen jälkeen oikealle kaistalle.

Pyöräilijä, huomioi vauhdissasi myös muut kulkijat, niin he huomioivat sinut. Muista suoran ajoradan ylittämisen säännöt. Tampere on kehittynyt pyöräilykaupunkina paljon. Parannetaan pyöräilijöiden mainetta lisää.

Jalankulkija, muista pitää kaikki aistit hereillä kulkiessasi poikkeuksellisen ahtaassa kaupungissa. Älä säikähdä takaa tulevaa pyöräilijää ja tee äkkiliikettä eteen. Pysy paikallasi, sinut kyllä ohitetaan.

Olet sitten millainen kulkija tahansa, etene määrätietoisesti oikealla puolella väylää ja ohita aina vasemmalta. Määrätietoinen mutta muut huomioiva eteneminen on kaupunkilainen tapa kulkea.

Kirjoittaja on Aamulehden deskin päällikkö, joka kulkee töihin pyörällä.