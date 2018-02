Kuka enää viitsii sanoa haloo?

Olen juuri syömässä vähän huonossa paikassa.

Onneksi tarjoilija ei seisonut vieressä, sillä hälyisässä lounasravintolassa kuullun lauseen voisi tulkita parillakin tavalla.

Tällä kertaa puhelimeen keskustelukumppanille lausutut sanat tarkoittivat kuitenkin juuri sitä, mitä niin moni sanoo nykyisin vastatessaan puhelimeen: nyt on vähän huono hetki puhua. Vaikea kuulla tai kädet loppuvat kesken.

Moni soittaja myös kysyy itse, onko vastaaja pahassa paikassa, vaikka tavaksi on tullut vastata puhelimeen vaikka pää lumihangessa.

Jos puhelin siis nykyisin enää soi.

Kännykällä soitettujen puheluiden huippuvuosi oli Viestintäviraston tilastojen mukaan vuosi 2010, jolloin puheluita soitettiin noin 2,6 miljardia. Toissa vuonna puheluita oli jo alle kaksi miljardia. Sen sijaan puhelujen kesto on pidentynyt noin kolmesta minuutista lähemmäs neljää.

Keskimäärin suomalainen soittaa 57 kännykkäpuhelua kuukaudessa. Vuonna 2010 luku oli vielä yli 80. (Yle 14.2.)

Jo arkikokemus kertoo, että huvittelupuheluiden sijaan asioita sovitaan yhä useammin jonkin sovelluksen välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi nettiyhteyden varassa toimivat WhatsApp ja Facebookin Messenger. Tekstiviestiä käytetään aiempaa vähemmän, sillä monella on liittymässään kiinteä datapaketti ja näin vaikkapa WhatsAppin määrätön käyttö sisältyy hintaan.

Työelämässäkin jotkut suosivat sähköpostia tai muita kuin puheluita asioiden hoitamiseen. Niihin voi nakutella vastauksia, kun itselle sattuu sopimaan ja ehtii vastaustaan miettimään. Samalla muistiinpanot tulevat valmiina. Toisaalta se on hidas tapa hoitaa asioita.

Puhelusta on tullut vähän kuin tapaaminen, ja se taas kuluttaa energiaa. Sosiaalipsykologi Suvi Uski huomautti Ylen haastattelussa (14.2.), että viestin lähettäminen on puhelimessa puhumista taloudellisempaa, sillä se ei juuri vie aivoenergiaa.

Puhumisessa mukana ovat tunteet tasolla, jossa sanat eivät välttämättä riitä.

Ovatko viestipalvelut siis laiskistaneet meidät viestijöinä? Varmaankin jonkin verran. On nopeaa, kätevää ja helppoa vastata emojilla tai hauskalla giffillä.

Kirjoitetussa viestinnässä(kin) on toki aina väärinymmärryksen ja väärintulkintojen vaara. Jotkut tulkitsevat pisteen jo tylyksi välimerkiksi. Pisteen jättäminen pois taas tulkitaan ystävällisyydeksi. Jos yhteiset suunnitelmat peruuntuvat, "Selvä." on sävyltään erilainen vastaus kuin "Selvä". Kirjoitettu on siitäkin, miten lapset tulkitsevat pistesääntöjä noudattavien vanhempiensa viestejä vihaisiksi.

Ylipäätään sosiaalisessa mediassa kielioppisääntöjä ei pidetä niin tärkeinä.

"Vanha kansa" eli lankapuhelinten ja kirjeiden aikaan syntyneet pitävät oikeinkirjoitustaitoa ainakin virallisissa yhteyksissä vielä tärkeänä.

Kiinnostavaa onkin nähdä, minne kirjoitettu ja puhuttu viestintä kehittyy tulevaisuudessa, kun pikkulapsista kännyköihin ja appeihin tottuneet siirtyvät sankoin joukoin työelämään.

Eri sukupolvilla ei ole ikinä helppoa keskenään, eikä viestintätapojen muuttuminen varsinaisesti auta asiaa. Parhaiten taitaa pärjätä, kun opettelee olemaan ylitulkitsematta. Ja hoitaa tärkeimmät asiat kasvotusten. Tai edes puhumalla.