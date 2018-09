Kuinka pystyttää raja, kas siinäpä ongelma

Aamulehti

Jos ei ole rajojen kaataminen helppoa, ei ole niiden pystyttäminenkään. Sen on saanut viime aikoina oppia brittihallitus.

Britannian EU-eron sopimuspapereissa on monta mutkaa, joista yksi suurimmista on Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin välinen raja.

Brexit tarkoittaa, että nykyisin käytännössä näkymättömästä rajasta tulee EU:n uusi ulkoraja.

Raja on herkkä kysymys Pohjois-Irlannin ja Irlannin historian vuoksi. Se avattiin pitkäperjantain rauhansopimuksella 1998.

Nykyisin kaukana ovat menneisyyden vartiotornit, ja rajan pystyy oikeastaan ylittämään huomaamattaan. Rajan vapaus on konkreettinen symboli Pohjois-Irlannin rauhan edistymiselle.

Kumpikaan brexit-osapuolista ei halua kovaa rajaa turvatarkastuksineen, mutta toistaiseksi EU ja Britannia eivät ole kyenneet löytämään molempia miellyttävää ratkaisua asiaan.

Kompromissia rajasta on etsitty pitkään, ja etsittiin taas keskiviikkona ja torstaina Itävallan Salzburgissa.

Esillä on ollut EU:n tarjoama vaihtoehto, jossa Pohjois-Irlanti pysyisi osin sisämarkkinoilla ja tulliliitossa, jos erosopimusta ei synny ajoissa. Britannia näkee ehdotuksen melkeinpä Pohjois-Irlannin nappaamisena Britannialta.

Pääministeri Theresa Mayn vastaehdotuksessa koko Britannia pysyisi väliaikaisella järjestelyllä osin mukana sisämarkkinoilla yli brexit-siirtymäajan. Se ei ole EU:lle kelvannut.

Mayn pohjoisirlantilainen apupuolue DUP ei halua minkäänlaista tullirajaa myöskään Irlanninmerelle, ettei Pohjois-Irlanti näytä irtoavan Britanniasta.

Vääntöä on käyty myös mahdollisen rajavalvonnan käytännöistä. Teknologia ja "tekniset tarkastukset ja kontrolli" ovat olleet jonkinlainen avainsana, mutta epämääräinen sellainen.

Salzburgin EU-johtajien tapaamisen aattona EU:n pääneuvottelija Michel Barnier antoi ymmärtää, että unioni voisi olla valmis parantamaan esitystään rajakysymyksestä. May teki keskiviikon illallisella parhaansa vakuuttaakseen jäävät EU-maat suunnitelmastaan, mutta sopu on silti yhä kaukana.

Asiaa ei auta se, että Mayn suunnitelmia kritisoidaan kovasanaisesti myös omasta konservatiivipuolueesta.

Panokset ovat kovat, sillä EU:n ja Britannian pitäisi saada eropaperinsa valmiiksi ja allekirjoitettua pian, jos eron mielitään pysyvän jotenkin hallittavana. Eron on määrä tapahtua ensi vuoden maaliskuussa.

Britannian reilun kahden vuoden takaisen eroäänestyksen jälkeen on toisinaan heitetty ilmoille ajatuksia uudesta kansanäänestyksestä. Mielipidekyselyssä ajatus uudesta äänestyksestä on kasvattanut suosiotaan sovun karatessa kauemmaksi. May on tyrmännyt idean uudesta kansanäänestyksestä aina.

Ajatus kannattaa kuitenkin harkita vielä tarkoin. Kukaan ei tiedä nytkään varmaksi, mitä ero Britannialle tekee, mutta vielä vähemmän tietoa oli ennen äänestystä. Eron todelliset seuraukset ovat saattaneet valjeta monella vasta neuvonpidon käynnistyttyä.

Jos Britannian todella on pakko erota, "avioerolapseksi" ei saa heittää herkkää Irlannin saarta ja sen molempien puolien asukkaita.

Rajojen pitäisi olla mennyttä aikaa Euroopassa, ja monen arjessa ne ovatkin. Tätä arkijärkeä saisivat miettiä niin brittijohto kuin EU-päättäjätkin.