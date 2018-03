Kuinka digiä ja dataa pitäisi verottaa

Aamulehti

Euroopan komissio suunnittelee digitaalisten palveluiden verottamista. Ehdotuksella on tarkoitus saada amerikkalaiset it-jätit verolle Euroopassa. Suomalaisyritykset ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat kuitenkin kavahtaneet takajaloilleen, sillä ne pelkäävät joutuvansa samaan syssyyn verolle digitaalisista palveluista ja datan hyödyntämisestä. (Kauppalehti 6.3.)

EK:ssa vedotaan etenkin start-upien puolesta. Kieltämättä malli kuulostaa erikoiselta, sillä vero olisi suurimmillaan viisi prosenttia ja sitä perittäisiin liikevaihdosta, ei tuloksesta. Näin siis tappiollisesta toiminnastakin saisi maksaa verot.

On ymmärrettävää, että EU-maat haluavat verorahoina osansa vaikkapa Facebookin toiminnoista, mutta koko digitalouden verottaminen ja määrittäminen on hankala projekti, sillä alalla on useita erilaisia toimintamalleja.

Digitaalisessa maailmassa arvoa ja sen luontipaikkaa ei ole ihan helppo määrittää.