Koulutussopimuksella on merkitystä opiskelijoille, yrityksille ja yhteiskunnalle

Aamulehti

Tutun sanonnan mukaan työ tekijäänsä opettaa.

Tähän uskotaan yhä enemmän myös ammatillisessa koulutuksessa, jossa oppimista siirretään työpaikoille.

Esimerkiksi rakennusalan opinnoista merkittävä osa suoritetaan yrityksissä. Tämä ei ole sinänsä uutta, sillä rakentamista on tähänkin asti harjoiteltu niin oppilaitosten harjoitustyömailla kuin toimialan yrityksissä. Vuoden alussa toteutettu koulutusuudistus kuitenkin lisäsi entistään työmaalla oppimisen osuutta.

Koulutussopimuksen nimellä kulkeva työpaikalla oppiminen muistuttaa oppisopimusta, josta yrittäjät yli toimialarajojen ovat vuosien saatossa pitäneet ääntä. On muistutettu, miten hyvin työn ja opiskelun yhteen nivominen toimii Saksassa.

Yritykset ovat myös todenneet, että oppilaitoksista ei välttämättä saa sellaista osaamista, mitä yrityksillä juuri nyt tarvittaisiin. Koulutussopimuksen myötä opintoja on mahdollista räätälöidä ja yrityksen on helpompi painottaa osaamista, mistä katsotaan olevan hyötyä molemmille osapuolille.

Uuden lukuvuoden alkaessa rakennusalalla on noussut esille koulutusuudistukseen liittyviä huolia. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi arvioi, että oppilaitoksilla on vaikeuksia löytää riittävästi yrityskumppaneita. (KL 1.8.).

Rakennusliiton mukaan toimialan tyypillisessä yrityksessä on 6–10 työntekijää. Tällaisissa firmoissa vaatii varmasti taiteilua hoitaa opiskelijoiden työpaikkaohjaus, mutta Harjuniemen mielestä ongelmissa tulevat olemaan myös isoimmat rakennusyritykset. Tilanne on ymmärrettävä, sillä rakentamisessa on edelleen kova vauhti päällä ja organisaatioissa voi olla vaikeuksia irrottaa henkilöä kaitsemaan opiskelijoita.

Harjuniemen mielestä koko koulutusuudistus tulisi peruuttaa. Perusteluna on se, että koulutusta ei voi ulkoistaa yrityksille.

Ei kokonaan voidakaan, mutta ajatus, että oppilaitoksesta tulee valmiita työntekijöitä, ei enää välttämättä toimi. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä voidaan vastata työelämän nopeisiinkin muutostarpeisiin.

Rakennusalalla kärsitään tunnetusti työvoimapulasta. Koulutussopimus on yksi avain ratkoa tätä ongelmaa.

Koulutusuudistus uhkaa kuitenkin valua osittain hukkaan, mikäli yrityksissä ei tartuta tilaisuuteen ottaa opiskelijoita vastaan ja järjestää asianmukainen työnohjaus.

Koulutusuudistuksen vesittymisellä toimiala sahaa omaa oksaansa. Lyhyen ajan tähtäimen sijaan firmoissa kannattaisi katsoa pitemmälle. Vaikka rakentamisen tahti tällä hetkellä näyttää lieviä hidastumisen merkkejä, tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa pelkästään alalta eläköityvien tehtäviä täyttämään.

Koulutussopimus on yrityksille mahdollisuus tutustua opiskelijoihin, alan tuleviin työntekijöihin. Samalla yritykset ovat opiskelijoille näyteikkuna toimialalle. Vastahakoisesti harjoittelupaikkojen tarjoamiseen suhtautuvat yritykset eivät jää opiskelijoilta huomaamatta.

Koulutussopimuksen mukaisessa koulutuksessa olevalle ei makseta työstä palkkaa. Korvausta ei myöskään saa työpaikan tarjoaja. Ilmaisen työvoiman käyttömahdollisuus on herättänyt huolta, mutta tätä voidaan pitää hätävarjelun liioitteluna.

Toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ammattiin valmistumista ja työllistymistä, kannattaa hyödyntää.