Kortti innostaa kulttuuriin

Yksinkertainen idea on usein se paras. Näin näyttää olevan museokortin kohdalla. Museot pääkaupungissa ja Tamperella ovat rikkoneet kävijäennätyksiä (AL 12.1.).

Yksi syy intoon on vuonna 2015 käyttöön tullut museokortti, jolla pääsee liki 200 museoon Suomessa. Viime vuonna sen käyttö kasvoi 44 prosenttia.

Kanta-asiakkuus vetoaa siis myös kulttuurimaailmassa. Se on hienoa ja toivottavaa on, että museoiden hyvä kehitys jatkuu ja into laajenee myös muihin kulttuurin lajeihin.

Lukupuolella äänikirjojen suosio näyttää olevan kasvussa, vaikka painettu kirja ei niin porskuta. Onneksi olennaista on sisältö, ei muoto.